Benediktbeuerns Goalgetter Schandl als Chancentod - FCKS nach Auswärtssieg auf Playoff-Kurs

Teilen

Erster Ballkontakt und Tor: Leo Vokaj (li.) erzielt in Penzberg die 2:1-Führung. Foto: or © or

Der TSV Benediktbeuern verpasste gegen den SV Wielenbach den Heimdreier. Unglücklich war die Leistung von Torjäger Schandl, der zwei Großchancen vergab.

TSV Benediktbeuern – SV Wielenbach 2:2 (2:1) – Ein Team, das nach einer knappen Viertelstunde mit 2:0 führt, nach dem Schlusspfiff aber doch nur einen Punkt auf eigenem Platz behält, hat normalerweise den Anpfiff des Trainers zu fürchten. Doch Thomas Neumeier ließ angesichts der Personalnot Milde walten. „Ohne sechs, sieben Stammspieler geht dir irgendwann der Saft aus“, urteilte der Beurer Trainer.

Die schönen Treffer von Albert Schandl (1.) und Benedikt Veicht (14.) sowie dem Anschluss des Wielenbacher Spielertrainers Kevin Enzi (15.) hatte Schandl noch zwei dicke Chancen auf dem Schlappen, um die Hausherren noch weiter in Front zu schießen. Doch ganz untypisch entpuppte sich der Goalgetter diesmal als Chancentod. „Schade“, bedauerte Neumeier, „mit einem 4:1 hätte die Sache viel besser ausgeschaut.“ So kamen die Gäste durch Max Uhls (64.) Innenpfostenschuss, der ins Tor sprang, zum Ausgleich. Ein weiteres Mal Glück hatte der SV, als ein Schuss des ukrainischen Neuzugangs Vasyl Zabashta wenige Zentimeter am Wielenbacher Gehäuse vorbeiflog. „Insgesamt eine gerechtes Ergebnis“, so Neumeier. „Da gibt’s nicht, weswegen wir uns bemitleiden müssten. (sts)

ESV Penzberg – FC Kochelsee Schlehdorf 2:3 (1:2) – Nach diesem Dreier ist die Meisterrunde nur noch einen Schritt entfernt für den FCKS. Die Partie hätte bereits zur Pause entschieden sein müssen. Liridon Vocaj erwischte beim Führungstreffer ESV-Keeper Julian Staszek auf dem falschen Fuß. Tobias Szekeli glich mit einem 20-Meter-Freistoß durchs Strafraumgewühl zwischenzeitlich aus, worauf die Gäste umgehend reagierten. Einen Flugball von Liri Vocaj hob Bruder Leo Vocaj mit dem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung über Staszek in die Maschen. Danach verpasste Matthias Leiß bei zwei Alleingängen die Vorentscheidung. So aber mussten sich die Schlehdorfer dem Drängen der Eisenbahner erwehren, zahlreiche Standards verteidigen und eine Menge an Zweikämpfen führen. „Wir haben keine Ruhe ins Spiel gebracht“, monierte Max Jochner.

„Aber wir waren präsent, und der Einsatz hat gepasst.“ Der FC-Coach musste mit ansehen, wie Markus Lantenhammer zunächst gegen Felix Zanger und Szekeli parierte, ehe Leiß nach Kopfballablage von Yuri Schindler endlich das 3:1 markierte. Doch die Kochelsee-Kicker sortierten sich nach dem Jubel zu langsam, mussten deswegen gleich im Gegenzug das 2:3 hinnehmen. Sekunden vor dem Schlusspfiff zischte ein Schuss der Gastgeber haarscharf am Außennetz vorbei. Jetzt wollen Jochner und der FC am kommenden Sonntag in Wielenbach alles klar machen, um einen Showdown im Derby gegen Benediktbeu-ern zu vermeiden. (or)