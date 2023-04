SV Bad Heilbrunn: Kräfte und Stammspieler geschont beim Heimsieg über Großhadern

Von: Nick Scheder

Viel Betrieb vor dem Großhaderner Tor – zumindest in der Anfangsphase: Sebastian Ammer (v. re.) und Maximilian Lechner hatten viele Offensivaktionen und nutzten beim 3:0-Sieg gegen das Schlusslicht zumindest drei zu Toren. Foto: Nick Scheder © Nick Scheder

Beim 3:0 gegen Tabellenschlusslicht TSV Großhadern lässt der SV Bad Heilbrunn nichts anbrennen. Die Elf von Trainer Walter Lang gewinnt im Schongang.

Bad Heilbrunn – Es war nicht gerade ein Kantersieg fürs Selbstvertrauen. Um sich den Torabschluss-Frust von der Seele zu schießen, war das 3:0 (3:0) des SV Bad Heilbrunn gegen den TSV Großhadern fast zu wenig. Gegen das extrem harmlose Bezirksliga-Schlusslicht wären mindestens das Doppelte an Toren möglich gewesen. Dafür taten die Heilbrunner vor allem in der zweiten Halbzeit zu wenig, Trainer Walter Lang schonte weitere Stammspieler, und der Tabellendritte verwaltete den Vorsprung ungefährdet bis zum Schluss. „Gut nach Hause gebracht“, freut sich der Coach. Schnelle Tore spielten den Hausherren am Karsamstag in die Karten und brachten den Widerstand der Gäste früh zum Erliegen.

Der Plan ist aufgegangen. Die Heilbrunner machten von Beginn an Druck, waren mit Sebastian Ammer, Maximilian Lechner und Niklas Keilwerth offensiv aufgestellt. Und brachten die tief stehenden Großhaderner oft mit Standards in Bedrängnis. Lechner stand bei Ludwig Buchmairs schön reingezwirbelter Ecke parat zum 1:0 nach kaum zwei Minuten. Wenig später scheiterte Ammer nach einer weiteren Ecke im Gewusel vor dem Haderner Keeper Maximilian Moos am Pfosten. Danach brachte er eine Flanke im zweiten Versuch zum 2:0 unter. Und Kapitän Anton Krinner vollstreckte nach einem Freistoß, den Keilwerth einfach mal irgendwie in die Gefahrenzone schlagen sollte –3:0. Lechner verstolperte eine noch höhere Führung vor dem fast schon leeren Tor.

Nach der Pause gewährte Lang zwei weiteren Stammkräften Schonung. Tobias Gritzuhn kam für den vorher schon angeschlagenen Krinner, Marcel Pappritz ersetzte Florian Schnitzlbaumer in der Abwehr. Heilbrunn gab sich aber mit der soliden Führung zufrieden. Auch wenn Buchmair das Spiel immer wieder von hinten links gefällig eröffnete, blieb es bei wenigen gefährlichen Torszenen: Keilwerth scheiterte aus recht guter Position an Moos im TSV-Kasten, Lechner grätschte ein gefährliches Zuspiel in der Mitte knapp am Pfosten vorbei. HSV-Torhüter Christoph Hüttl blieb im Wesentlichen im Dauerregen unaufgewärmt, weil ohne Beschäftigung, stellte nur mit ein, zwei Paraden in der Schlussphase klar, dass die Null Bestand haben sollte.

„Ein schnörkelloser Sieg, aber trotzdem wichtig“, sagt Lang. Weil Murnau zeitgleich nicht über ein 1:1 gegen Neuhadern hinauskam, klettert der HSV wieder auf Rang drei.

SV Bad Heilbrunn – TSV Großhadern 3:0 (3:0)

Tore: 1:0 (2.) Keilwerth, 2:0 (10.) Ammer, 3:0 (26.) Krinner, –Schiedsrichter: Niklas Teschauer (TSV Oberpframmern), – Zuschauer: 145. – HSV: Hüttl, – Buchmair, Fl. Schnitzlbaumer (58. M. Pappritz), Kapfhammer, Kiechle, – A. Specker, A. Pappritz, Krinner (46. Gritzuhn), – Lechner, Ammer, Keilwerth.