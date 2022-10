Bürgerversammlung in Dietramszell: Landrat äußert sich zur Kreisklinik

Über den Stand der Dinge informierte Dietramszells Bürgermeister Josef Hauser am Freitagabend in der Bürgerversammlung im Gasthof Peiss. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zwei Stunden referierte Dietramszells Rathauschef in der Bürgerversammlung - und der Landrat äußerte sich zur Kreisklinik.

Dietramszell – Ein paar Dutzend Interessierte waren der Einladung zur Bürgerversammlung am Freitagabend im Schönegger Gasthof Peiss gefolgt. Eventuellen Vorwürfen, dass in der Gemeinde nicht viel vorangehe, baute Bürgermeister Josef Hauser gleich vor. Gut zwei Stunden lang ließ er anhand von (nach eigenen Angaben) 260 Präsentationsseiten das vergangene Jahr Revue passieren: von neuem Personal und der Umstrukturierung des Rathauses über die Entwicklung der Einnahmen bis zum Straßen- und Wasserleitungsbau. Als Erfolg für die Umwelt hob Hauser die Umrüstung sämtlicher 285 Straßenlampen auf LED-Technik hervor. Sie reduziere den Stromverbrauch um etwa zwei Drittel.

Eines der wichtigsten Großprojekte war der Erweiterungsbau am Kindergarten Linden, der 2022 eingeweiht wurde. Im Altbau und im Dietramszeller Kloster entstanden neue Räume für zwei Krippengruppen. Für die Ausweitung der Betreuungseinrichtungen erhielt Hauser auch von Landrat Josef Niedermaier ein Lob. Trotz der mittlerweile insgesamt 200 Plätze sind die Kindergärten in Ascholding, Dietramszell und Linden nach Hausers Worten bereits „randvoll“. Dazu kommen 48 Krippenplätze, von denen etwa zwei Drittel belegt sind, und 29 Kinder in der neu geschaffenen Mittagsbetreuung an der Grund- und Mittelschule. Diese ersetzt seit Anfang dieses Schuljahres den Hort (wir berichteten).

Dietramszell: Bürgermeister kündigt erneute Straßensperrung an

Detailreich und mit vielen Fotos informierte der Rathauschef über die Baufortschritte bei der Dorferneuerung und der Ortsdurchfahrt im Bereich des Klosters. Der Kirchenvorplatz soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Auf Nachfrage eines Bürgers erläuterte Hauser, weshalb der letzte Teilabschnitt der Staatsstraße Richtung Obermühltal nicht gleich im Anschluss saniert wird: „Wir brauchen erst ein Drosselbauwerk, das für die kontrollierte Entwässerung der Straße in den Zeller Bach sorgt.“ Das wolle das Straßenbauamt 2023 bauen. Voraussichtlich müsse die Straße dafür in den Sommerferien noch einmal 14 Tage gesperrt werden. Danach folge noch ein neues Brückenbauwerk – und erst dann könne das letzte Straßenstück fertiggestellt werden. „Sonst müssen wir die neue Straße gleich wieder aufreißen.“

Der bisherige Lehrerparkplatz ist eigentlich für die Eltern gedacht.

Um die Schulwegsicherheit zu verbessern, bat Ex-Bürgermeisterin Leni Gröbmaier in der abschließenden Diskussionsrunde darum, dass die Lehrkräfte künftig den renovierten Waldparklatz nutzen sollten. „Der bisherige Lehrerparkplatz ist eigentlich für die Eltern gedacht.“ Hauser versprach, in der Schule noch einmal Werbung dafür zu machen.

Hans Würmseer aus Hechenberg wollte wissen, wie weit die Suche nach einem neuen Standort für den Steinsberger Mobilfunkmast gediehen sei. „Wir haben ein Büro beauftragt, das mögliche Standorte in den vier Suchbereichen Ascholding, Emmerkofen, Peretshofen und Hechenberg prüft“, antwortete Hauser. Ein Ergebnis liege noch nicht vor. Bis ein neuer Platz gefunden ist, soll auf dem Wanderparkplatz neben der biologischen Kläranlage in Peretshofen ein Provisorium errichtet werden (wir berichteten). Ob dafür die Stromversorgung des Klärwerks angezapft werden müsse, wie ein Nachbar befürchtete, sei ebenfalls noch nicht geklärt.

Friedhofsmauer in Kreuzbichl: „Man muss sich schämen“

Eindeutig nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fällt laut Bürgermeister der Zustand der Friedhofsmauer in Kreuzbichl. „Wie die aussieht, da muss man sich schämen“, schimpfte Dorothea Böhm. „Die gehört der Kirche“, entgegnete Hauser. Die vorübergehend ausgefallene Straßenbeleuchtung vom Friedhof ins Dorf hinunter werde aber in den nächsten Tagen wieder funktionieren, versicherte er. Schuld an dem Defekt seien Kabelarbeiten an der Baustelle vor dem Kloster gewesen.

Landrat: Kreisklinik droht die Insolvenz

Ob es an der zunehmenden Ermüdung angesichts der vorgerückten Stunde lag oder an der allgemeinen Zufriedenheit: Insgesamt hielten sich die Besucher mit Kritik am Rathaus zurück. Karl März senior machte sich jedoch Sorgen um den Fortbestand der Kreisklinik in Wolfratshausen. Er nutzte die Anwesenheit des Landrats und bat um mehr finanzielle Unterstützung durch den Landkreis. „Der Standort ist wichtig, aber in der jetzigen Form nicht überlebensfähig“, entgegnete Niedermaier. Der Kreis ersetze momentan Verluste von vier bis fünf Millionen Euro jährlich, es drohe die Insolvenz der Klinik. Sein Statement „Ich will die Kreisklinik nicht schließen“ wurde mit Applaus quittiert. (Clara Wildenrath)

