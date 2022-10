Das Thema Herbstmeisterschaft ist für den Lenggrieser SC durch

Von: Wolfgang Stauner

Nur eine Handvoll Chancen kreierten die Lenggrieser um Stürmer Michael Schnaderbeck (li.) beim Spitzenreiter in Miesbach und unterlagen verdient mit 1:3. © Patrick Staar

Verfolger Lenggries unterliegt Spitzenreiter SV Miesbach mit 1:3 und muss sich in der Punktrunde mit Tabellenplatz drei begnügen.

Miesbach/Lenggries – Nüchtern analysierte Stefan Simon die 1:3-Niederlage seines Lenggrieser SC bei Spitzenreiter SV Miesbach: „Unsere körperliche Verfassung war nicht optimal. Das muss ich mir als Trainer ein Stück weit selbst ankreiden. Wir haben nicht die Leistung auf den Platz gebracht, zu der wir eigentlich fähig wären.“

Miesbach mit geringerer Fehlerquote

Obendrein waren die Hausherren effektiver und hatten eine niedrigere Fehlerquote als der ehemalige Tabellenzweite. Den Miesbacher Stürmer Josef Sontheim nahmen die LSC-Verteidiger zwar soweit aus dem Spiel, dass er keinen Treffer selbst erzielte. Doch das macht einen Topspieler eben aus, dass er dann die Kugel dem besser postierten Nebenmann auflegt. In diesem Fall Florian Stoib, der die Hausherren innerhalb von zehn Minuten zweimal in Führung schoss. Dazwischen gelang Florian Freiberger der Ausgleich, den der LSC-Coach als „eine unserer wenigen sehr guten Kombinationen“ adelte. Jakob Gerg bediente mit perfektem Timing den tieflaufenden Freiberger, der aus spitzem Winkel von halb-rechts flach ins lange Eck einschob.

Nur eine Handvoll Torchancen für LSC

Kurz darauf gingen die Hausherren erneut in Führung. Unglücklich in zweierlei Hinsicht: Die Lenggrieser produzierten in Ballbesitz eine Fehlerkette, die Stoib aus abseitsverdächtiger Position mit dem 2:1 bestrafte. „Schade“, so Simon, „wir haben allmählich ins Spiel gefunden.“ Da das Lenggrieser Pressing auch nicht gut funktionierte, ließen sich die Torchancen an einer Hand abzählen: Eine Aktion von Michael Schnaderbeck entschärfte Miesbachs Schlussmann per Fußabwehr, ein Kopfball von Gerg ging an die Latte, der Nachschuss drüber, Sebastian Biagini köpfelte knapp vorbei, und in der Schlussphase zielte auch Korbinian Demmel neben das SV-Gehäuse. Für die Entscheidung sorgte Markus Weinbacher, der als Joker nur vier Minuten nach seiner Einwechslung einen Freistoß von Tobias Veit zum 3:1-Endstand in die Maschen köpfte.

Während die Miesbacher nur noch einen Punkt zur Herbstmeisterschaft brauchen und Hausham sich durch den Lenggrieser Ausrutscher auf Platz zwei nach vorne gepirscht hat, ist für Simon und seine nun drittplatzierte Elf das Thema Herbstmeisterschaft durch. Miesbach und Hausham würden sich gegen Rot-Weiß Tölz und Sauerlach wohl kaum eine Blöße geben. „Insofern spiegelt die Tabelle Leistung und Konstanz der drei Top-Teams wieder.“

SV Miesbach – Lenggrieser SC 3:1 (2:1)

Tore: 1:0 (10.) Stoib, 1:1 (14.) Freiberger, 2:1 (19.) Stoib, 3:1 (81.) Weinbacher. – 10 Minuten: Biagini (19./LSC, Reklamieren). – Schiedsrichter: Ronny Schmidt (TSV Emmering). – Zuschauer: 200.

LSC: Kleim – Mürnseer, Kreher, Biagini, Angermeier – Freiberger, Dix, L. Gerg, Endler – J. Gerg, Schnaderbeck. – Eingew.: Merk-linger, K. Demmel, Hartmann, Müller.