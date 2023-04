Den Druck zum Gegner geschoben - Heilbrunn gegen Gastgeber TSV Murnau nicht in der Bringschuld

Bezirksliga Süd

Von Nick Scheder

Der SV Bad Heilbrunn trifft am Wochenende auf den Aufstiegskandidaten TSV Murnau. Gegen den Favoriten sieht sich der Gast nicht unter Druck.

Bad Heilbrunn – Heiße Partie pünktlich zum Kälteeinbruch: Der Tabellendritte SV Bad Heilbrunn tritt am Samstag (16 Uhr) zum Verfolgerduell beim Bezirksliga-Vierten TSV Murnau an. Dabei schiebt HSV-Trainer Walter Lang den Gastgebern deutlich mehr Druck zu: „Murnau hat ganz andere Ziele als wir, die müssen tatsächlich gewinnen, wenn sie an Haidhausen dranbleiben möchten.“

Die Münchner belegen derzeit mit knappem Vorsprung Rang zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Und da wollen die Murnauer hin. Heilbrunn dagegen hegt keinerlei Aufstiegsambitionen. „Es wäre schön, vorne dran zu bleiben, aber mein Kollege Martin Wagner braucht den Sieg definitiv dringender“, stellt Lang klar. Vor allem, nachdem die Heilbrunner am vergangenen Osterwochenende nach dem 3:0 gegen Großhadern am TSV Murnau vorbeigezogen ist, der gleichzeitig nur 1:1 gegen Neuhadern gespielt hatte.

Und auch diesmal stehen die Vorzeichen bei Heilbrunn recht gut für einen Erfolg. Gegen Schlusslicht Großhadern haben sie sich zuletzt wenigstens ein bisschen den Abschlussfrust von der Seele geschossen, blieben seit langem mal wieder ohne Gegentor. Und der Kader ist fast vollzählig. Doch Murnau ist ein ganz anderes Kaliber: Eine junge, lauffreudige Mannschaft mit Drang nach vorne. 56 Tore sind der viertbeste Wert der Liga. „Die haben immer das Gaspedal durchgedrückt“, sagt Lang. „Ich glaube, die können gar nicht abwartend spielen.“

Seine Mannschaft muss die richtige Mischung zwischen defensiver Stabilität und effektiver Spieleröffnung finden. Auf dem Kunstrasen funktionieren lange Bälle weniger gut. Vielmehr sind Kombinationen von hinten raus gefordert. „Dann müssen wir zur rechten Zeit konsequent unsere Chancen nutzen“, sagt Lang. Das Hinspiel Mitte September 2022 entschied der HSV mit 1:0 für sich. Damals erzielte Kapitän Anton Krinner das Tor des Tages.

Der ist auch diesmal wieder mit von der Partie. Die Heilbrunner sind vor allem offensiv gut aufgestellt. Auch die angeschlagenen Spieler sind wieder einsatzbereit: Eben Kapitän Krinner sowie Sechser Thomas Pföderl, Verteidiger Kevin Diemb, Flügelflitzer Maximilian Schnitzlbaumer und Offensivmann Benedikt Specker. „Für die Offensive haben wir eine gute Auswahl.“ Grübeln muss Lang maximal für die Abwehr, weil mit Andre Tiedt (verletzt) und Hannes Kiechle (beruflich verhindert) zwei Verteidiger fehlen. Als Ersatz für Tiedt hat sich Ludwig Buchmair empfohlen, der schon gegen Großhadern auf der linken Außenbahn gut gespielt hat. (Nick Scheder)

SV Bad Heilbrunn:

Hüttl, – Buchmair, Kapfhammer, Fl. Schnitzlbaumer, Diemb, – A. Pappritz, Pföderl, – M. Schnitzlbaumer, A. Specker, Krinner, – Gellner. – B. Specker, Lechner, M. Pappritz, Keilwerth, Ammer, Gritzuhn.