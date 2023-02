Hoch qualifiziert: DFB-Ausbilderzertifikat für Bad Tölz-Trainer Daniel Heidemann

Zeitaufwendig: Daniel Heidemann hat zwei von drei Teilen zum DFB-Ausbilderzertifikat absolviert. © privat

Daniel Heidemann, Trainer des SV Bad Tölz, ist auf dem besten Weg, das Ausbilderzertifikat des Deutschen Fußballbundes zu erlangen.

Bad Tölz - Die Qualität der Vereinsarbeit hängt von den Menschen ab, die in „Schlüsselfunktionen“ ehrenamtlich tätig sind. Der organisierte Fußball benötigt mehr qualifizierte Trainer*innen, Schiedsrichter*innen, Jugendleiter*innen, Vereinsmanager*innen und Vorstände, die in der Lage sind, sich in der Fülle des zunehmenden Wissens zu orientieren, um aktiv Verantwortung für die Steuerung und Organisation des Vereinslebens zu übernehmen.

Mit der Verleihung des Ausbilderzertifikates möchte der Deutsche Fußball-Bund gegenüber den Lehrkräften in der fußballfachlichen und fußballverwaltenden/überfachlichen Bildungsarbeit sowie im Schiedsrichterlehrwesen seine Wertschätzung zum Ausdruck bringen und die Qualität der Bildungsarbeit im organisierten Fußballsport sichern und weiterentwickeln.

Es ist jedoch nicht einfach und noch dazu zeitaufwendig, das Zertifikat zu erlangen. Insgesamt 70 Lerneinheiten á 45 Minuten in den Bereichen „Methodenkompetenz, Medienkompetenz und Sozialkompetenz“ gilt es in drei Teilen zu absolvieren. Dazu wird der Nachweis über 80 LE praktische Lehrtätigkeiten verlangt. Daniel Heidemann hat nach zwei Jahren durch Coronamaßnahmen bedingter Pause nun am zweiten Teil an der Sportschule Hennef (Fußballverband Mittelrhein) teilgenommen.

Die Rahmenkonzeption basiert auf den Richtlinien des Olympischen Sportbundes. Nachdem das Modul Medienkompetenz bereits im Herbst 2020 im SportCentrum Kaiserau abgearbeitet worden war, ging es nun um „Sozialkompetenz“. In dieser Weiterbildung erhalten die Teilnehmenden die Gelegenheit, neue Ideen in der Gestaltung von guten Beziehungen und für den Umgang mit Widerständen und schwierigen Teilnehmern mitzunehmen. Es geht darum, das eigene Lehrverhalten zu reflektieren, Lernchancen wahrzunehmen und sich in der eigenen Lehrtätigkeit weiterzuentwickeln und zu professionalisieren.

Heidemann: „Dafür standen Referenten mit sehr viel Erfahrung zur Verfügung. Die Ausbildung hat mir, trotz reichlicher Lehrerfahrung, viele neue Erkenntnisse gebracht. Die Lernatmosphäre war sehr angenehm, und ich konnte zudem mein Netzwerk erweitern.“

Das DFB-Ausbilderzertifikat muss alle drei Jahre im Rahmen eines Fortbildungswochenendes verlängert werden und hat bundesweit Gültigkeit – ist also DOSB-konform. „Die Inhalte entsprechen einem hohen Niveau und tragen eindeutig zur Verbesserung des Bildungsniveaus bei“, versichert Heidemann. Nächster Schritt ist Teil drei – Methodenkompetenz – den es nun für Daniel Heidemann zu absolvieren gilt. dh