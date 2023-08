„Mannschaft muss erst richtig zusammenfinden“ – Lenggrieser SC freut sich auf erstes Heimspiel

Von: Nick Scheder

Intensives Spiel, hohe Laufbereitschaft: Das soll das Erfolgsrezept für Thomas Fischhaber (re.) und seinen Lenggrieser SC gegen den MTV Berg sein. Foto: Hans Demmel/Archiv © Hans Demmel/Archiv

Nach dem Unentschieden gegen Waldram und der 1:5-Klatsche in Miesbach haben die Kreisliga-Fußballer des Lenggrieser SC erst einen Zähler auf dem Konto.

Lenggries – Doch es seien keine großen Defizite im Team auszumachen, meint Co-Trainerin Caro Rieger. Die Lenggrieser müssen beileibe nicht bei null anfangen, sondern nur besser zusammenspielen.

„Es sind viele junge Spieler, das Team auf vielen Positionen neu besetzt, die Mannschaft muss erst richtig zusammenfinden. Das dauert eine Weile.“ Doch schon im auf Wunsch des MTV Berg verlegten Spiels am Mittwoch (19.30 Uhr, Isarstadion) soll es nach Möglichkeit so weit sein. „Unser erstes Heimspiel, bevor wieder drei Auswärtspartien kommen, das wollen wir schon gewinnen“, sagt Rieger. Und sie glaubt an ihre Mannschaft. „Wir stehen gut im Training und freuen uns schon auf das erste Heimspiel.“

Langgrieser SC fehlen vier Spieler

Auch wenn vier Spieler verletzt oder beruflich bedingt zu ersetzen sind, ist der Kader breit genug aufgestellt, um dem Bezirksliga-Absteiger ordentlich Paroli zu bieten. Es fehlen Mathias Gerg, Felix Merklinger, Michael Demmel und Georg Müller. Die Spieler auf dem Platz sollen ihre jugendlichen Tugenden ausspielen: „Das Spiel bestimmen, viel Ballbesitz erkämpfen, mutig und intensiv spielen, eine hohe Laufbereitschaft zeigen“, so stellt sich Rieger das vor.

Gegner MTV Berg sei schwierig einzuschätzen. Der Absteiger hatte erst ein einziges Spiel, und das ging überraschend klar mit 0:4 gegen den TuS Geretsried II verloren. Kurios: In der Vergangenheit haben beide Mannschaften im direkten Vergleich exakt dieselbe Statistik aufzuweisen: Elfmal traten Lenggries und Berg ab der Saison 2012/2013 gegeneinander an, beide holten vier Siege, trennten sich dreimal unentschieden und verloren viermal. Torverhältnis: 14:15 aus LSC-Sicht. Eines der Teams wird sich also nach der Begegnung nicht nur in der Tabelle erst mal vom anderen absetzen. Sondern auch im Teamvergleich die Nase vorn haben. (Nick Scheder)

Lenggrieser SC:

Kleim (TW), Tausend (TW), Kreher, Biagini, Ortlieb, Laß, Mürnseer, Schlick, Fischhaber, M. Gerg, M. Merklinger, Schnaderbeck, Filiz, Dix, Hartmann, Endler.