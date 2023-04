Joker Murcko sticht doppelt - Rot-Weiß Bad Tölz siegt nach „Wachrüttler“ in Holzkirchen

Von: Nick Scheder

Als Spielertrainer ausgeholfen: Adrian Ackermann (li.). Foto: CS © CS

Der SC Rot-Weiß Bad Tölz hat in Holzkirchen klar gewonnen. Nach der Pause drehte die Elf von Ersatz-Spielertrainer Adrian Ackermann auf.

Holzkirchen/Bad Tölz – Gute Reaktion auf die bittere Niederlage der Vorwoche: Die Fußballer von Rot-Weiß Bad Tölz holten sich in einem recht ausgeglichenen Spiel beim TuS Holzkirchen II einen 3:0 (0:0)-Sieg. „Wir haben sie nicht an die Wand gespielt“, sagt Adrian Ackermann, der Coach Sebastian Wagner als Spielertrainer vertrat. „Aber den Erfolg haben wir uns erarbeitet, weil wir als Mannschaft gut zusammengespielt haben.“

Die Vorzeichen standen nach erster Hälfte auf Augenhöhe und zwei verletzungsbedingten Ausfällen alles andere als gut. Sebastian Horwath musste nach zehn Minuten mit Knieproblemen und Ricardo Giacalone nach einer halben Stunde mit Verdacht auf Muskelfaserriss vom Platz. Dann bekamen die Tölzer auch noch eine Zeitstrafe gegen Maximilian Geisler, und Torhüter Siegi Bahner entschärfte einen TuS-Alleingang.

Adrian Ackermann hat mit Peter Murcko gegen Holzkirchen ein goldenes Händchen

Ackermann: „Das war so ein bisschen ein Wachrüttler.“ Jonas Fottner brachte die Gäste mit einer schönen Einzelaktion 1:0 in Führung, und die Platzherren verschossen einen Foulelfmeter. Weil die schmale RW-Ersatzbank kaum Alternativen hergab, hatte Ackermann Peter Murcko für Giacalone ins Spiel gebracht – was sich als Glücksfall erweisen sollte. Denn der Offensivmann sorgte mit zwei Treffern, jeweils schön vorbereitet von Fatih Kocyigit, in der Schlussphase für klare Verhältnisse.

„Wir haben jetzt acht Punkte in der Qualifikationsrunde geholt und stehen damit ganz gut da“, freut sich Ackermann. Er weiß allerdings, dass das erst die halbe Miete für den Klassenerhalt ist. „Aber der Sieg war wichtig, um vorne dran zu bleiben.“ (NICK SCHEDER)

TuS Holzkirchen II - Rot-Weiß Bad Tölz 0:3 (0:0)

Tore: 0:1 (66.) Fottner, 0:2 (73.) Murcko, 0:3 (84.) Murcko – Schiedsrichter: Armin Just (FT Rosenheim) – Zuschauer: 75.

Rot-Weiß: Bahner, – Ertl, Rinshofer, Fottner, Horwath, Geisler, Furfaro, Kettner, Giacalone, Ackermann, Kocyigit. Eingewechselt: Muck, Murcko.