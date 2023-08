SG Eberfing/Söchering erzielt drei Tore binnen neun Minuten

Von: Paul Hopp

Die ersten drei Punkte sind eingefahren: Dominik Bamgratz (im blauen Trikot) und die SG Eberfing/Söchering siegten gegen Bichl (hier Fredereck Thelen) verdient. Foto: Ruder © Ruder

Es sah alles andere als gut aus, wie Jonas Klemm da auf der Ersatzbank saß und sich einen Kühlbeutel ans linke Knie presste. Sein Gesichtsausdruck war dementsprechend.

Obersöchering – Kurz nach der Halbzeit war der Spieler der SG Eberfing/Söchering bei einem Zweikampf, bei dem auf Foul entschieden wurde, zu Boden gegangen; er musste ausgewechselt werden. Ganz so schlimm war das Außenband aber doch nicht in Mitleidenschaft gezogen – Klemm konnte in der Schlussphase sogar wieder eingewechselt werden.

Der 24-Jährige hatte kurz vor der Pause die Gastgeber gegen die Sportfreunde Bichl in Führung geschossen. Klemm betrachtete die Situation mit einer gewissen Selbstironie. „Okay, sagen wir eben: geschossen“, sagte er mit einem Lächeln. Nach einem Einwurf und einer guten Vorarbeit von Dominik Bamgratz ging Klemm in einen Pressschlag und drückte so den Ball über die Linie (45.).

Aber auch solche Tore zählen – und am Ende freute sich die neu formierte SG Eberfing/Söchering über den ersten Saisonsieg in der A-Klasse 9. Das 3:1 ging aufgrund der Spielanteile absolut in Ordnung.

Die Wochen vor der Saison standen für alle im Team unter besonderen Vorzeichen. „Wir mussten uns erst kennenlernen“, sagt Coach Siegfried Kleinmeier. Er kommt aus der Abteilung des SV Söchering. Zum Start der Vorbereitung verordnete Kleinmeier gleich mal ein strenges Programm mit Trainingseinheiten an mehreren Tagen hintereinander samt einem Testspiel (4:1 gegen Hungerbach II).

Ein Grillabend diente dazu, sich auch abseits des Feldes aneinander zu gewöhnen. Letztlich kam nur noch ein Match hinzu, lieber arbeitete die SG im Training im taktischen Bereich, schonte angeschlagene Spieler. Ein echter Schlag ins Kontor war die Achillessehnenverletzung von Johannes Ammer. Dieser Langzeit-Ausfall „wiegt am schwersten“, so Kleinmeier. Was die SG betrifft, so ist der Coach zuversichtlich: „Eberfing und Söchering – das passt zusammen.“

Zum Saisonstart gab’s auf dem Eberfinger Sportplatz eine 1:2-Niederlage gegen den SV Eschenlohe. Gegen Bichl – mit dem ehemaligen SVS-Coach Christian Strobl an der Seitenlinie – stellte die SG ein wenig ihr System um – auf ein 4-3-1-2. Und prompt klappte es, diesmal in Obersöchering, besser. Ausschlaggebend sei letztlich gewesen, „dass wir im Mittelfeld Überzahl hatten und die Zweikämpfe gewonnen haben“, so Kleinmeier. Der Sieg war am Ende „wirklich verdient“.

Nicht ganz so zufrieden war der Coach mit der Schlussphase: „Wir haben ein bisserl nachgelassen. Das hat man sofort gemerkt.“ Bichl kam so noch zum 1:3 (85.) und hatte noch ein paar Situationen, in denen mit einigem Glück noch ein weiterer Treffer hätte fallen können. Insgesamt aber kontrollierte die SG klar das Geschehen. Kurz vor dem Gegentreffer köpfte – nach weitem Einwurf von Kapitän Josef Luidl – der eingewechselte Tobias Nebl knapp am leeren Tor vorbei (78.).

Die Gastgeber führten zu dem Zeitpunkt schon mit 3:0. Klemms Treffer kurz vor der Pause ließen die Platzherren zwei Tore kurz nach dem Wiederbeginn folgen. Einen gelungenen Spielzug auf der linken Seite über Bamgratz und Moritz Fuhrmann schloss Martin Plonner mit dem 2:0 ab (51.). Der Torjäger vom Dienst hatte nach einer maßgenauen Hereingabe das leere Tor vor sich. Kurz darauf leistete sich Bichls Keeper Michael Knestl einen fatalen Fehlpass auf Plonner; der ließ sich die Chance aufs 3:0 freilich nicht entgehen (54.). (Paul Hopp)

Statistik

SG Eberfing/Söchering 3

SpFrd Bichl 1

Tore: 1:0 (45.) Klemm, 2:0 (51.) Plonner, 3:0 (54.) Plonner, 3:1 (85.) Schneider. Gelbe Karten: keine. Schiedsrichterin: Emilia Kluck. Zuschauer: 50.