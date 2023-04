Ein Eigentor kostet die Rot-Weißen zwei Punkte

Von: Wolfgang Stauner

Aus spitzem Winkel trifft Marinus Estner in Fürstenfeldbruck zum 1:1 und legt das 2:1 per Freistoß nach. © esc/A

Mit einem Doppelpack schießt Marinus Estner die Tölzer mit 2:1 in Führung. Nach einem Abwehrpatzer bleibt am Ende aber nur ein 2:2-Remis beim SC Fürstenfekdbruck.

Fürstenfeldbruck/Bad Tölz – Die Auswärtspartie des SC Rot-Weiß Bad Tölz beim SC Fürstenfeldbruck bot alles, um den Blutdruck von Trainer Sebastian Wagner in Wallung zu bringen: Ein frühes Gegentor durch einen Strafstoß, etliche vergebene Hochkaräter, dann kurz hintereinander Ausgleich und Führung, um schließlich durch ein Eigentor wieder den Ausgleich hin- und damit nur einen Zähler mitzunehmen. Doch Wagner blieb cool in der Analyse: „Wir hätten einen Dreier verdient gehabt. Aber wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Drum kann ich auch mit dem einen Punkt leben.“

Bahner verursacht Foulelfmeter

Der Auftakt der Rot-Weißen war gut. Jonas Fottner, Marinus Estner und Max Geisler visierten den Brucker Kasten an, ohne jedoch Zählbares zu erzielen. Das gelang den Hausherren aus heiterem Himmel: Schlussmann Siegfried Bahner verursachte an der Fünfergrenze einen Foulelfmeter, den Emmanuel Ojo mit etwas Glück verwandelte. Das raubte den Tölzern ein wenig die Traute. In der Defensive ließen sie zwar nichts zu, doch der Spielaufbau war holprig und fehlerhaft. Erst eine Bravourleistung von Marinus Estner kurz vor der Pause holte die Rot-Weißen aus dem Loch heraus: Kraftvoll über links kam sein Vorstoß in der Strafraum, wo er zwei Verteidiger stehen ließ und aus spitzem Winkel einnetzte.

Estners Freistoßhammer aus 35 Metern

Kurz nach dem Wechsel legte der Offensivmann per Freistoß nach: Aus 35 Metern von halb links düpierte er den Brucker Schlussmann. Es war die deutlich bessere Halbzeit der Rot-Weißen. „Wir waren viel aggressiver, hatten mehr Ballbesitz und Aktionen nach vorne“, berichtet Wagner. Estner hätte aus einer dieser Aktionen beinahe das 3:1 gemacht, und auch Jonas Fottner war nahe an der Resultatsverbesserung. Da passte der Ausgleich so gar nicht ins Bild, und er war auch nicht herausgespielt, sondern ein Produkt aus Zufall und der mangelnden Absprache zwischen Innenverteidiger Benedikt Ertl und Schlussmann Bahner. „Unnötig und unglücklich“, ärgert sich Wagner, „aber was soll’s. Auch der tut uns gut.“

SC Fürstenfeldbruck – SC/RW Bad Tölz 2:2 (1:1). Tore: 1:0 (7./EM) Ojo, 1:1 (42.) Estner, 1:2 (52.) Estner, 2:2 (62./ET) Ertl. – Schiedsrichter: Markus Casazza (FC Augsburg). – Zuschauer: 75.

SC/RW: Bahner – Dogan, Ertl, Ackermann, Sahiti (64. Giacalone) – Horwath, Furfaro, Geisler, Estner, Kocyigit (21. Kettner) – Fottner (87. Abu Swid).