Entscheidung vom Punkt - Bad Heilbrunn holt Dreier gegen Wolfratshausen dank Specker-Tor

„Ein ganz wichtiger Sieg“

Von Nick Scheder schließen

Der SV Bad Heilbrunn konnte gegen Wolfratshausen dank einem Elfmeter-Tor den Heimsieg einfahren. Der BCF steckt weiter in der Krise.

Bad Heilbrunn/Wolfratshausen – Bezeichnenderweise sorgte ein ruhender Ball für die Entscheidung. Mit 1:0 per Elfmeter gewann der SV Bad Heilbrunn das Nachbarschaftsduell am Sonntag gegen den BCF Wolfratshausen, auch wenn die Gäste in der Schlussphase extrem auf den Ausgleich drängten. HSV-Keeper Christoph Hüttl hielt den Dreier für die Gastgeber mit mehreren Glanzparaden nach BCF-Eckbällen fest. Aus dem Spiel heraus vergaben die Heilbrunner etliche gute Möglichkeiten. Erst Benedikt Specker sorgte für die Entscheidung vom Punkt. als er den Ball humorlos unter die Latte drosch. „Ein ganz wichtiger Sieg“, jubelte HSV-Trainer Walter Lang. Und auch BCF-Coach Heinz Tochtermann freute sich trotz der Niederlage über „einen Schritt nach vorne“ nach dem 0:5-Debakel in Penzberg.

Für ihn war es ein „typisches Unentschieden-Spiel.“ Die Heilbrunner waren zwar spielbestimmend und hatten haufenweise Chancen. Doch aus dem Spiel heraus fehlte oft der tödliche Pass, die Abschlüsse blieben aus, waren zu harmlos oder gingen knapp vorbei. Nach der Führung – HSV-Kapitän Anton Krinner wurde im Strafraum von den Beinen geholt – starteten die Farcheter eine Schlussoffensive. „Anfangs waren bei uns die Abstände zu groß, wir standen zu tief und haben Heilbrunn dadurch gefährlich in den 16er kommen lassen“, monierte Tochtermann. Doch am Schluss erhöhten die Gäste den Druck. Und in der Nachspielzeit sorgten sie bei ruhenden Bällen für Alarm vor Hüttl: Zweimal Mustafa Kantar per Kopf jeweils nach Ecke verlangte nach Glanzparaden, Argjent Veliqi traf den Pfosten, der eingewechselte Nico Eismann die Latte. Zuvor reklamierten die Wolfratshauser einen Elfer nach einem vermeintlichen Foul an Jona Lehr. Doch der junge, aber fast durchgehend souveräne Schiedsrichter Dominik Petzke hatte keinen Körperkontakt ausgemacht.

Für Lang war der Sieg trotz der Wolfratshauser Sturm- und Drang-Schlussphase „hochverdient. Klar war es am Ende eng, aber wir hätten die Entscheidung schon früher herbeiführen können.“ Auch Heilbrunn traf mehrfach Aluminium – Benedikt Specker drosch einen Freistoß ans Kreuzeck (13.), Max Lechner schoss an den Pfosten (12.), an dem die Kugel bei weiteren Angriffen haarscharf vorbeistrich. „Wir hätten vielleicht mehr aus unseren Chancen machen müssen“, räumte der HSV-Coach ein. „Aber der BCF ist massiv hinten gestanden, hat gut verteidigt.“

Das zählt auch zu der positiven Entwicklung, die Tochtermann bei seinem Team ausgemacht hat: „Schon eine extreme Steigerung im Vergleich zum Penzberg-Spiel.“ Dass der BCF nun trotzdem ohne Punkte und im Tabellenkeller dasteht, beeinträchtigt seine Zufriedenheit ein wenig: „Aber das sah schon wieder nach Fußball aus, kein Grund zu verzweifeln.“ (Nick Scheder)

SV Bad Heilbrunn - BCF Wolfratshausen 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 (73./FE) B. Specker, – Schiedsrichter: Dominik Petzke (BSC Surheim). – Gelb-Rot: Kukrica (87., BCF, Foul/Meckern). – Zuschauer: 250.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl, – A. Specker, Kapfhammer, Fl. Schnitzlbaumer, Tiedt, – B. Specker (89. Fr. Schnitzlbaumer), A. Pappritz, Pföderl, Krinner, – Gellner (90. + 1 Drotleff), Lechner (86. Klaar).

BCF Wolfratshausen: Oppolzer, – Weilguni, Müller, Stipic (60. Veliqi), Kukrica, – Spreiter (79. Schubnell), Kantar, Ivic (64. Eismann), Diarra, – Lehr, Mbaraka.