Neuer RW-Trainer Fahrner ist „beeindruckt vom Herzblut der Mannschaft“

FUSSBALL - KREISKLASSE

Von Wolfgang Stauner

Klaus Fahrner übernimmt als Trainer den Kreisliga-Absteiger aus Bad Tölz. Der Verein ist überzeugt, dass er fachlich und menschlich perfekt zum Projekt „neuer SC Rot-Weiß“ passt.

Die hoffnungsvoll gestartete Kreisliga-Saison des SC Rot-Weiß Bad Tölz hat ein ebenso abruptes wie trauriges Ende gefunden: mit dem direkten Abstieg in die Kreisklasse (wir berichteten). Schon frühzeitig hatte Sebastian Wagner der Vorstandschaft signalisiert, dass es für ihn bei dieser einen Spielzeit als Chef-Trainer bleiben würde. Auch Co-Trainer Adrian Ackermann quittierte zum Saisonende den Dienst.

Alem Muharemovic, langjähriger Fußball-Chef und seit vergangenem Dezember zweiter Vorsitzender, bemühte sein Adressbuch und wurde schon bald fündig: Klaus Fahrner war der Top-Kandidat. „Wir kennen uns seit einem Freundschaftsspiel mit dem ESV Penzberg vor einiger Zeit“, berichtet Muharemovic. Abteilungsleiter Benedikt Sachs ergänzt: „Schon damals ist er menschlich und fachlich gut rübergekommen.

Eine langfristige Weichenstellung

Also tagte das Entscheidungstrio des SC Rot-Weiß – Sachs, Muharemovic und Vorsitzender Wolfgang Männer – um mit Wunschkandidat Klaus Fahrner die Zukunft der Mannschaft zu umreißen. „Nach dem Abstieg und mit den zahlreichen Abgängen und Langzeitverletzten ist ein gewisser Umbruch vonnöten“, stellt Sachs klar. „Deshalb ist die Verpflichtung des neuen Trainers auch eine langfristige Weichenstellung.“ Muharemovic spricht gar vom Projekt „neuer SC Rot-Weiß“. Nach drei „super Gesprächen“ (Muharemovic) war klar: Die Chemie passt.

Aus der Ferne hatte Klaus Fahrner die rot-weiße Historie verfolgt: „Der Aufstieg in die Kreisklasse und zwei Jahre danach in die Kreisliga war schon sehr beeindruckend.“ Was dem 46-Jährigen, der in Einöd wohnt, ebenfalls imponiert hat, war die „brutal emotionale und leidenschaftliche Spielweise. Die Mannschaft hat mich mit ihrem Herzblut beeindruckt.“

Ein Team formen, in der „das Feuer lodert“

Ob das nach den zahlreichen Abgängen weiterhin fließt? In der Vorbereitung, die nach dem Isarfest in der ersten Juli-Woche beginnt, will der neue Coach alle Spieler der ersten und zweiten Mannschaft sowie einige Kandidaten der A-Junioren um sich scharen und daraus das Team formen, in dem „das Feuer lodert“. Denn am eigenen Anspruch lässt Fahrner keinen Zweifel aufkommen: „Vom Aufstieg will ich nicht sprechen, aber wir wollen die Chance haben in der Kreisklasse vorne mitzuspielen. Es wird viele Derbys geben, auf diese Herausforderung freue ich mich.“

„Wir wollen geilen Fußball spielen, Spaß haben und die Liga aufmischen.“

Die Richtung, die der neue Trainer vorgibt, stößt voll und ganz auf Gegenliebe im Verein. „Wir wollen geilen Fußball spielen, Spaß haben und die Liga aufmischen“, sagt Muharemovic. Was dem Vize-Vorstand ebenfalls taugt, ist die sportmedizinische und sportwissenschaftliche Vorbildung Fahrners. „Aufgrund der zahlreichen Verletzungen hat unser Physio Georg Rinshofer dafür plädiert, neben dem eigentlichen Fußballtraining, ein Athletiktraining einzuführen, sowie für die Verletzten ein separates Aufbautraining. Und Fahrner bring all die gefragten Kriterien mit“, ist Muharemovic überzeugt.

Und noch etwas könnte Klaus Fahrner als Geschäftsführer einer großen Münchner Weinhandlung im Gepäck haben: die Getränke, um die hoffentlich zahlreichen Siege gebührend zu feiern.

