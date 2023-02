Im richtigen Moment gestört: RW Bad Tölz feiert Sieg in Deisenhofen

Wagner mit Defensive zufrieden

Von Stefan Schnürer

Der böige Wind auf der Deisenhofener Sportanlage machte beiden Teams gehörig zu schaffen.

Deisenhofen/Bad Tölz – „Es war ein unruhiges, zerfahrenes Spiel“, berichtete Sebastian Wagner vom zweiten Testspiel seiner Rot-Weißen beim Kreisklassisten FC Deisenhofen III. Immerhin verbuchten die Gäste aus Bad Tölz einen 2:1 (1:1)-Sieg, und der Tölzer Trainer nahm eine wichtige Erkenntnis mit:

„Defensiv haben wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wir haben im richtigen Moment gestört. Damit bin ich sehr zufrieden.“

Etwas weniger allerdings mit dem Auftakt: Bereits in der sechsten Spielminute zappelte der Ball nämlich hinter Siegfried Bahner im Netz; mit einem zweifach abgefälschten Ball hatte Marco Müller die Führung der Hausherren erzielt. Dafür hatten die Tölzer Mitte der ersten Halbzeit das Glück auf ihrer Seite, als Fynn Kettner im Sechzehner zu Fall kam – Strafstoß. „Den muss man nicht unbedingt geben“, räumte Wagner ein, doch Fatih Kocyigit ließ sich die Chance zum 1:1-Ausgleich (20.) nicht entgehen.

Da offensiv auf beiden Seiten wenig gelang und jeder lange Ball vom Winde verweht wurde, stellte Wagner zur zweiten Halbzeit um: Aus einer engmaschigen Verteidigung heraus lauerten die Rot-Weißen nun auf Konter. Und die ergaben sich in den folgenden 45 Minuten zuhauf, doch Kocyigit, Max Geisler und Lars Jurisch vergaben die Top-Chancen reihenweise. Ganz anders auf der Gegenseite, wo die Deisenhofener kein einziges Mal gefährlich vor Bahner auftauchten. Lediglich ein Distanzschuss knallte an sein Gehäuse. Die Geduld der Tölzer zahlte sich schließlich doch noch aus: Kocyigit bahnte sich schön freigespielt durch die Mitte den Weg und vollstreckte zum 2:1 (88.). „Alles in allem ein guter Test“, so Wagners abschließendes Urteil. (sts)