Abstiegskracher in der Landesliga Südwest: Zweite des FC Memmingen empfängt SV Bad Heilbrunn

Heilbrunn mit Respekt zum neu aufgestellten FC Memmingen II

Nur drei Punkte mehr hat der SV Bad Heilbrunn, die der FC Memmingen II am Samstag im Kellerduell der Liga aufholen will.

Bad Heilbrunn – Der SV Bad Heilbrunn hat seine Negativserie durchbrochen. Es war eine Mischung aus Aggressivität und gelungenen spielerischen Mitteln, die den Fußballern von Walter Lang gegen einen starken SC Olching einen 2:0-Sieg bescherte. „Genauso müssen wir es beim FC Memmingen II wieder machen“, sagt der Heilbrunner Trainer. Dort tritt der HSV diesen Samstag (14 Uhr) an.

Ein Kellerduell gegen einen vermeintlich harmlosen Gegner? Die Regionalliga-Reserve der Allgäuer rangiert drei Punkte hinter Heilbrunn auf dem vorletzten Platz der Landesliga-Tabelle. Allerdings ist der FCM II im Aufwind, warnt Lang. Es kommen regelmäßig Spieler aus der Ersten zum Einsatz, weshalb man gegen die Top-Teams Nördlingen, Sonthofen und Gilching gewonnen und nach dem Winter bisher eine starke Rückrunde gespielt hat. „Die haben einen richtigen Schnitt gemacht mitsamt neuem Trainer, die können auf jeden Fall Fußball spielen.“

Der SV Bad Heilbrunn hat im Vergleich zum FC Memmingen II drei Zähler mehr und ein besseres Torverhältnis

Das können die Heilbrunner auch, wie sie am Mittwoch bewiesen haben. „Vernünftig nach vorne kombinieren, schöne Spielzüge, auf diese Weise sind auch unsere Tore gefallen“, freut sich Lang. Dazu gehörte auch die Spieleröffnung, die der HSV-Coach für entscheidend hält. Deswegen hatte er sich schweren Herzens dazu entschlossen, Christoph Hüttl für den unverwüstlichen Gerald Hillringhaus wieder zwischen die Pfosten zu stellen. Nicht weil der Ex-Profi der schlechtere Torhüter wäre. Sondern weil zum modernen Fußball die Spieleröffnung durch den Schlussmann gehört. Und die beherrscht Hüttl als ehemaliger Feldspieler in Perfektion.

Eine Rückkehr gibt es auch in der Offensive: Thomas Schmöller hat seine langwierige Schulterverletzung auskuriert, trainiert seit einer Woche mit der Mannschaft mit und ist am Samstag für einen Joker-Einsatz bereit. Umstellen muss Lang trotzdem. Weil Florian Schnitzlbaumer privat verhindert ist, klafft in der Innenverteidigung eine Lücke, die Schnitzlbaumer zuletzt gut besetzt hatte. Nun soll es voraussichtlich Peter Auer versuchen. Fraglich ist noch der Einsatz von Benedikt Specker in der Offensive. Er hat gegen Olching den hohen Fuß von Jan Sostmann gegen den Kopf bekommen.

Das Spiel ist für beide Mannschaften extrem wichtig. Das jüngste Erfolgserlebnis habe Heilbrunn auf jeden Fall gut getan, meint Lang. Aber niemand sei deswegen abgehoben: „An der Situation hat sich nicht viel geändert.“ Ein Punkt wäre schön, um den Gegner auf Distanz zu halten: „Ein Sieg wäre zu schön, um wahr zu sein.“ (Nick Scheder)

Fanbus nach Memmingen

Die Fans, die den SV Bad Heilbrunn zu ihrem Spiel nach Memmingen begleiten möchten, haben die Gelegenheit, im Mannschaftsbus mitzufahren. Los geht’s um 10.30 Uhr am Vereinsheim.