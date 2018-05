FCKS: Mit Sieg unter Top Fünf bleiben

Abschiedsspiel für Coach Weidehaas

von Hans Demmel schließen

Es ist das letzte Heimspiel für die Kicker vom Kochelsee in dieser Saison. Zwar haben die Gastgeber weder mit dem Auf- noch dem Abstieg etwas zu tun, doch gewinnen will der scheidende Coach Christoph Weidehaas die Partie auf jeden Fall.

„Wir möchten unter den Top Fünf bleiben und uns mit einem Heimsieg von den Zuschauern in die Sommerpause verabschieden“, sagt der FCKS-Coach. Die Gäste werden sich mit aller Macht gegen eine Niederlage wehren. Rein rechnerisch könnte Oberau mit zwei Siegen in den ausstehenden Partien der Relegation um den Klassenerhalt noch entkommen. Allerdings nur, wenn der MTV Berg II seine beiden Begegnungen gleichzeitig verlieren würde. „Ich glaube allerdings, die sind schon ganz auf die Relegation fixiert“, vermutet Weidehaas. So könnten die Hausherren eventuell doch einige Treffer gelingen. Obwohl in der Tabelle im vorderen Drittel platziert, haben die Schlehdorfer die wenigsten Heimtore der ganzen Kreisklasse 3 erzielt. Dafür allerdings auf eigenem Platz auch die wenigsten kassiert. dh

FC Kochelsee Schlehdorf – FC Oberau (So., 15 Uhr)

FC Kochelsee-Schlehdorf: D. Grasmüller - Reissenweber, Simmeth, Wagner, Syrowatka, Krönauer, L. Sam, M. Leiß, Nibbrig, Schindler, Resenberger, St. Raffeiner, Siegert, Beinhofer, M. Lantenhammer (ETW).