Zäher Tölzer Pflichtsieg – Eigentor wirft Höhenrain aus der Bahn

Von: Nick Scheder, Rudi Stallein

Ruhig und kontrolliert traten die Fußball-Freunde Geretsried am Sonntag über weite Strecken beim TSV Weyarn auf. Fabian Radosevic (am Ball) erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:0-Sieg. Foto: Rudi stallein/Archiv © Rudi stallein/Archiv

Der TSV Irschenberg lieferte dem Favoriten ein schwieriges, zähes Spiel, das der SV Bad Tölz mit einem Pflichtsieg beendet hat.

„Wir sind froh, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben“, räumt Trainer Klaus Riedmüller ein. Beide Mannschaften taten sich schwer mit dem durchweichten, tiefen Geläuf in Irschenberg. „Die erste Hälfte war richtig schlecht, da hatten alle zu kämpfen“, sagt Riedmüller. Anschließend kamen die Fußballer mit den Bedingungen etwas besser zurecht – und der Favorit geriet in Rückstand.

Die Tölzer führen die Abstiegsrunde G als Spitzenreiter an, Irschenberg ist Letzter. Doch Stefan Moser (63.) traf zum 1:0 für die Hausherren. „Aber wir haben einfach weitergemacht“, lobt der SVT-Trainer. Wenig später drückte Johannes Waldherr einen Eckball (73.) zum 1:1 über die Linie. Und Simon Essendorfer gelang der Siegtreffer mit einem Traumtor (86.): Er steuerte von der 16er-Kante quer Richtung Elfmeterpunkt und vollstreckte knapp unterhalb des Torwinkels. (nic)

„Bittere Niederlage“ – Höhenrain macht sich das Leben durch eigene Fehler schwer

Zwei grobe Schnitzer in der ersten Halbzeit haben die junge FSV-Truppe komplett aus der Bahn geworfen. „Das war eine bittere Niederlage. Die Leistung hat gepasst, aber wir müssen einfach unsere Fehler abstellen“, sagte Trainer Klaus Heller, der einen optimalen Start seiner Elf mit dem 1:0-Führungstreffer durch einen von Andreas Mühr verwandelten Foulelfmeter sah (19.). Nach einem Eigentor von Max Feirer sechs Minuten später im Anschluss an einen Eckball kamen die Höhenrainer komplett ins Schleudern. Weitere Fehler begünstigten die Gegentore durch Michael Kerschbaumer (32.) und Christian Martner (37.). „Wir hatten in dieser Phase etwas mehr Spielanteile und diese in Tore umgemünzt“, freute sich Eurasburgs Coach Felix Jung.

Nach dem Seitenwechsel setzten die Hausherren den SVEB sofort unter Druck und wurden auch durch den 2:3-Anschlusstreffer von David Lech belohnt (55.). Mehr sprang jedoch nicht mehr heraus. „Es hat uns auch das nötige Ballglück gefehlt“, räumte Klaus Heller ein. Sein Eurasburger Kollege stellte fest, dass die Höhenrainer nur durch gelegentliche Standards richtig gefährlich waren. „Ansonsten haben wir im Kollektiv unseren Vorsprung bis zum Schluss gehalten“, freute sich Jung, der noch kurzfristig drei erkrankte Stammspieler hatte ersetzen müssen. Während der FSV damit Tabellenvierter bleibt, hat sich der SVEB auf Rang zwei hinter dem SV Bad Tölz verbessert. (tw)

„Die richtige Einstellung mitbringen“ – FF Geretsried erkämpft Auswärtssieg

Die klaren Worte nach den Abschlusstraining verfehlten ihre Wirkung offenbar nicht. „Wir haben das, was wir angesprochen haben, umgesetzt“, zeigte sich FFG-Coach Johann Latanskij zufrieden, nachdem er zuvor seine Schützlinge aufgefordert hatte, sich mehr mit dem eigenen Auftreten statt mit dem Schiedsrichter zu beschäftigen und sich auf das Spiel zu konzentrieren. „Die richtige Einstellung mitbringen und Laufen, dann funktioniert’s“, stellte Latanskij fest.

„Es war kein einfaches Spiel, aber wir haben es ruhig und kontrolliert durchgespielt“, so der FFG-Trainer, der nach einer guten halben Stunde das 1:0 bejubeln konnte. Dincer Aydin hatte Selim Alas mit einem Ball in die Schnittstelle freigespielt und der Torjäger ließ TSV-Torhüter Peter Biechl keine Chance. Nach Ecke von Dominik Zelt erhöhte Fabian Radosevic mit einem Kopfball am kurzen Pfosten auf 2:0. Einziges Manko: „Wir hätten in der Zeit, als wir in Überzahl waren (Weyarns Jonas Egger musste nach Foul an Alas zehn Minuten zuschauen, Anm. d. Red.) und eigentlich nur wir am Ball waren, die eine oder andere Situation vielleicht ruhiger ausspielen können“, monierte Latanskij. Die gute Laune konnte dem Trainer das jedoch diesen Sonntagnachmittag nicht vermiesen. (rst)