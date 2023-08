„Dringend benötigte Verstärkung“: 19 Schiedsrichter bei Neulingskurs der Gruppe Bad Tölz

Bereit für die Pfeife: 15 der Neulinge, die Thomas Sonnleitner (hinten l.) und Dominik von Maffei (hinten r.) begrüßten, werden im Kreis Zugspitze eingesetzt. FOTO: SR-gruppe bad Tölz © SR-gruppe bad Tölz

Nachwuchs für die Schiedsrichter-Gruppe in Bad Tölz. Schiedsrichter-Obmann Thomas Sonnleitner ist erfreut über den großen Zuwachs.

Landkreis – Über Zuwachs dürfen sich die Schiedsrichter der Gruppe Bad Tölz freuen. Beim Neulingskurs bildeten Lehrwart Dominik von Maffei aus Miesbach und sein Team 19 neue Unparteiische aus. Die Ausbildung bestand aus einem Online- und einem Präsenz-Teil. 15 der Neulinge werden auch im Kreis Zugspitze zum Einsatz kommen, die weiteren vier stammten aus den umliegenden Schiedsrichter-Gruppen.

Am Praxistag begrüßte Schiedsrichter-Obmann Thomas Sonnleitner die neuen Kameraden mit einem Willkommensreferat. Anschließend standen ein Tandem-Spiel und Tipps für die Praxis auf der Tagesordnung. Nun werden die neuen Referees nach und nach in Tandemspielen mit zwei Schiedsrichtern oder in betreuten Partien mit Schiedsrichter-Paten zum Einsatz kommen, um erste Erfahrungen auf dem Rasen zu sammeln.

„Es freut uns sehr, dass sich so viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gemeldet haben und nun bei uns aktiv sind“, betont Sonnleitner. „Das ist die dringend benötigte Verstärkung, um die Besetzung der Spiele mit neuralen Schiedsrichtern aufrechterhalten zu können.“ (ts)