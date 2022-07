SC Gaißach lädt zum Jugend-Turnier nach Obergries: „Cup de Goassa“ mit namhaften Clubs

Cup de Goassa: Nachwuchskicker des SC Gaißach und Abteilungsleiter Rainer Größwang (li.), 2. Jugendleiter Robert Scheuner (Mi.) sowie Mitorganisator Hans Kell (re.) freuen sich auf einen großen Fußballtag in Obergries. FOto: HANS DEMMEL © HANS DEMMEL

In den vergangenen Jahren haben Nachwuchsteams des SC Gaißach schon bei verschiedenen Vereinen Freundschaftsspiele bestritten oder waren zu Turnierteilnahmen eingeladen.

Gaißach – Da kam es schon zu Aufeinandertreffen mit der Spielvereinigung Unterhaching, und selbst bei „Red Bull“ Salzburg wurde gekickt. „Auch zu den Münchner Löwen habe ich einen sehr guten Draht“, erzählt Hans Kell. So reifte bei ihm und Jugendleiter Edi Hanakam immer mehr die Idee, auf der Sportanlage in Gaißach-Obergries ein großes Nachwuchsturnier zu veranstalten. Am Samstag, 16. Juli, ist es soweit.

Erstmals geht es für die fußballerischen Hoffnungsträger zahlreicher Clubs um den „Cup de Goassa“. Von 8.45 Uhr bis 18 Uhr finden verschiedene Turniere der Jahrgänge 2012 bis 2017 statt. Zunächst sind die Jahrgänge 2014/15 an der Reihe. Jeder gegen jeden heißt es für die Teams vom Lenggrieser SC, dem SV Bad Tölz, dem SV Bad Heilbrunn, der FT Starnberg sowie den Gastgebern vom SC Gaißach. Ein Aufeinandertreffen der Jahrgänge 2016/17 zwischen dem Lenggrieser SC und den Gaißachern wird um 10.30 Uhr angepfiffen. Und um 12.15 Uhr ist Auftakt zum Turnier des Jahrganges 2013 mit Teilnahme der ein Jahr jüngeren Spieler aus den Nachwuchsleistungszentrums der SpVgg Unterhaching sowie vom TSV 1860 München.

Viele Nachwuchsleistungszentren vertreten

Neben diesen Teams spielen SB Chiemgau Traunstein, SV Wacker Burghausen, FC Wacker München, Lenggrieser SC, SV Bad Tölz, SV Bad Heilbrunn, FT Starnberg, TSV Otterfing, SV Wackersberg-Arzbach sowie Gastgeber SC Gaißach in zwei Gruppen, die versuchen werden über das Halbfinale ins Endspiel zu gelangen.

Gleiches gilt auch beim Turnier des Jahrganges 2012 mit den ebenfalls um ein Jahr jüngeren Teams aus den Nachwuchsleistungszentren vom TSV 1860 München, SpVgg Unterhaching, SpVgg Greuther Fürth und SV Stuttgarter Kickers. Außerdem dabei sind TSV Rosenheim, SV Wacker Burghausen, Lenggrieser SC, SV Bad Tölz, SV Bad Heilbrunn, FT Starnberg, SV Wackersberg-Arzbach und SC Gaißach. Es wird mit Sicherheit den ganzen Tag über sehr guter Nachwuchsfußball zu sehen sein.

Auf lautstarke Unterstützung durch zahlreiche Zuschauer hoffen die „Fußballstars von morgen“. Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Ab 18.30 Uhr ist als Abschluss ein Sommerfest mit Bierzeltbetrieb. Für Stimmung sorgt die Musikkapelle Gaißach.