SG Baiernrain-Dietramszell erobert Tabellenführung: Gäste gewinnen schwaches Spitzenspiel

Auf dem Thron: Nach einem 2:1-Sieg übernehmen Thomas Puscher (Mitte) und die SG Baiernrain-Dietramszell die Tabellenführung. Die Königsdorfer um Paul Schlott (li.) und Engin Vardarli mussten sich mit 1:2 geschlagen geben. © Hans Demmel

Da hatten sich die Fans beider Klubs sicherlich mehr davon versprochen. Das Aufeinandertreffen des bisherigen Spitzenreiters der Meisterrunde F und dessen hartnäckigstem Verfolger erfüllte jedoch keinesfalls die Erwartungen.

Königsdorf/Baiernrain – Die Gäste der SG Baiernrain-Dietramszell siegten nicht unverdient mit 2:1, zogen nach Punkten mit den Hausherren gleich und sind durch das bessere Torverhältnis Tabellenführer.

Hauptsächlich im ersten Abschnitt war die SG das engagiertere Team, mitreißend war aber auch deren Auftritt nicht. Coach Massimo Foraterra glaubt, den Grund dafür zu wissen: „Es lag an Königsdorf, die von Anfang an versuchten, kein Tempo aufkommen zu lassen.“ Es sah zu Beginn mehr nach einem beidseitigen Abtasten aus, behäbig und mutlos wirkten die Aktionen. Eine erste Gelegenheit für die Gäste war ein Weitschuss von Florian Pertold, der jedoch das Ziel verfehlte. Gefährliche Szenen der Hausherren gab es nicht. Abgesehen von einer Hereingabe durch Florian Kraus, die jedoch im Toraus endete.

Sehenswert dann das 1:0 für die Spielgemeinschaft. Bei einem Eckball tauchte Konstantin Krüger aus dem Hinterhalt am Fünfmetereck auf und nickte das Spielgerät in die Maschen. Ein Weckruf für die Platzherren? Fehlanzeige. Zumindest im ersten Abschnitt tat sich nichts. Nach Wiederbeginn zunächst die Möglichkeit für Peter Kanzler, den Vorsprung auszubauen, doch der SG-Kapitän lupfte die Kugel an Keeper Kilian Haltmair und am Kasten vorbei. Dann die Möglichkeit der Gastgeber, die Partie innerhalb kurzer Zeit zu drehen. Zunächst suchte Karl Kozlowski selbst den Abschluss anstatt abzuspielen, dann scheitert Engin Vardarli an SG-Torsteher Markus Pallauf. Dafür klingelt es auf der Gegenseite. Nach einer abgewehrten Ecke fiel der Ball Konstatin Krüger vor die Füße, der zog sofort ab und traf zur Vorentscheidung. In den Schlussminuten ein völlig unnötiger Elfmeter. Maximilian Baldus verwandelte sicher, zu mehr reichte es nicht.

Die Gäste bejubelten ihren Sieg, und TSV-Coach Hannes Huber meinte: „Der Gegner war im ersten Abschnitt besser. Danach vergeben wir zwei Tausendprozentige. Insgesamt war es ein Kampfspiel, aber weit entfernt von einem Spitzenspiel um den Aufstieg.“ HANS DEMMEL

TSV Königsdorf - SG Baiernrain-D. 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 (41.) Krüger, 0:2 (84.) Krüger, 1:2 (87./Elfmeter) Maldus, – Schiedsrichter: Thomas Sonnleitner, – Zuschauer: 65.

TSV: Haltmair - Lachner, Mayer, Rubroeder, Dietrich, Schlott, Gogolin, Kerwien, Baldus, Huber, Seestaller - Kraus, Kozlowski, Vardarli. SG B/D: Pallauf - M. Pertold, S. Kirmair, Krüger, Müller, F. Pertold, Puscher, Schwaiger, P. Kanzler, G. Kanzler, J. Kanzler - Christof, Schickenrieder.