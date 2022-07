Gaißach: „Mühle“ geht wieder in Betrieb

Teilen

Frisch renoviert sind Gasthof und Biergarten der Gaißacher „Mühle“ und laden zur Einkehr ein. © RM

Es ist eine lange Durststrecke, die nun zu Ende geht: Am Donnerstag eröffnet wieder eine Wirtschaft in Gaißach. Nach Renovierung geht die „Mühle“ wieder in Betrieb.

Gaißach – In Gaißach haben in den vergangenen Jahren mehrere Gastronomiebetriebe geschlossen. Doch jetzt ist wie berichtet ein Ende der Durststrecke absehbar. Nicht nur der „Zachschuster“ hat neue Besitzer, auch die „Mühle“ lädt bald wieder zur Einkehr ein. Bereits ab diesem Donnerstag, 14. Juli, sind Gasthof und Biergarten wieder geöffnet.

Längere Zeit mussten die Gaißacher auf ein Wirtshaus im Dorf verzichten – lediglich in den Wintermonaten stand die „Draxl-Alm“ als Gaststätte für Feierlichkeiten und spontane Besuche zur Verfügung. Aber Andreas Frei, Wirt der neuen „Mühle in Gaißach“ sah hier im Februar 2020 eine Perspektive zum Weitermachen: Große Wirtschaft in guter Lage, bekannt und beliebt bei den Schnablern – hier wollte er den Gästen ein renoviertes, bayerisch-mediterranes Wirtshaus mit viel Platz und Biergarten bieten. Aber dann wuchs der Denkmalschutz über sich hinaus, und die Coronaverordnungen taten ein Übriges. Mit dem Denkmalschutz musste sich der Hausbesitzer einigen, die Corona-Politik schwebt heute noch als Damokles-Schwert über den Plänen.

Auch „Zachschuster“ wird bald wieder öffnen

Aber nach zweieinhalb Jahren ist es endlich geschafft: Jede Stromleitung, jeder Lichtschalter, jeder Hausanschluss, jede Fliese, sämtliche Sanitäranlagen, die Küche und jedes Fenster wurden erneuert, denn die Substanz des etwa 1775 erbauten ehemaligen Kleinbauernhauses erwies sich als schlechter als gedacht. „Ein Neubau wäre billiger gekommen,“ schätzt Andreas Frei die Umbaukosten wegen des Denkmalschutzes. Aber nun ist endlich das Ziel erreicht, hier wieder Gäste bewirten zu können: Es war zwar eine Herausforderung, Personal für die Küche und für den Service zu finden. Aber dies ist dem 32-jährigen Gastronomen gelungen.

Insgesamt hat er ein Team von etwa einem Dutzend Leuten gefunden, die das Wirtshaus zum Brummen bringen können. Künftig wird es hier auch einen Mittagstisch für Arbeiter geben, das Bier stamme selbstverständlich vom Reutberg. Seine Hoffnung in die Zukunft symbolisiert ein neu gepflanztes Kastanienbäumchen im Biergarten. Die Öffnungszeiten sind wie folgt vorgesehen: Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr.

In Kürze können sich die Gaißacher wie berichtet auch auf eine weitere Wiedereröffnung freuen: Der „Zachschuster“ hat neue Besitzer, das Lenggrieser Paar Sabine und Christian Kottmair hat wie berichtet die Wirtschaft übernommen. Hier steht aber zunächst eine umfangreiche Sanierung an, ehe in dem Gasthaus wieder Gäste empfangen werden können. (Renate Mayer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.