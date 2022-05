Bad Heilbrunner Gegner Garmisch: Auch dezimiert, mit jeder Menge Qualität

Von: Oliver Rabuser

Der FC Garmsich-Partenkirchen trifft auf den SV Bad Heilbrunn. © Daniel WORSCH

Der Heilbrunner Gegner 1.FC Garmisch-Partenkirchen: Eine junge Mannschaft am Scheideweg, die nur im kreativen Bereich Defizite aufweist.

Bad Heilbrunn/Garmisch-Partenkirchen – Die Zusammensetzung der ersten Abstiegsrelegationsrunde stieß auf leichte Überraschung. Die Garmisch-Partenkirchner als punktbester Relegant rechneten mit einem Bezirksliga-Vizemeister als Gegner. Stefan Schneider spricht diesbezüglich von einem „weitverbreiteten Mythos“. Der Ligenleiter klärt auf, dass die Einteilung auf den vorhandenen Releganten fußt. Der Dillinger baut etwaigen Hoffnungen vor, die Unterlegenen der zweiten Relegationsrunde könnten eine Zusatzchance bekommen. Es gebe eine Sollzahl von Landesligisten. Zwar könnten sich durch den Rückzug eines Teams Kapazitäten ergeben. „Aber grundsätzlich muss man beide Runden gewinnen.“

Deshalb liegt die Konzentration der beiden Kontrahenten auf dem Aufeinandertreffen am Donnerstag. Dass die Garmischer sich in dieser Saison ebenfalls nicht vor der Relegation retten konnten, hat mehrere Gründe. Zum einen die Kaderplanung: das medizinisch bedingte, überraschende Karriereende von Führungsspieler Michael Rauch und dem ähnlich erfahrenen Linksverteidiger Leon Brudy. Außerdem fehlten Neuzugänge für den Konkurrenzkampf im Angriff. Verletzungen taten ein Übriges. Oft halfen – wie bei Heilbrunn –Kicker aus der Reserve aus. Ohne Lenker und Denker wuchs die Liste der Versäumnisse immer weiter an. Begonnen beim Remis gegen Aystetten nach 2:0-Führung, bis hin zum Saisonfinale, wo sich die Aussetzer häuften.

Gleichwohl verfügen die Alpspitz-Kicker auch dezimiert über jede Menge Qualität. Tormann David Salcher ist abgesehen von wenigen Patzern eine Bank. Während die Innenverteidigung mit dem reaktivierten Co-Trainer Florian Scheck und „Stoffel“ Schmidt solide steht, kämpft der 1.FC mit dem Umstand, keine gelernten Außenverteidiger im Portfolio zu haben. Die Doppel-Sechs mit Dominik Schubert und Flo Langenegger als neue Leader ist zweikampfstark und schwer zu überspielen. Gehapert hat’s im kreativen Bereich. Kapitän Stefan Durr hat den Zenit überschritten, jüngere Spieler hielten der Belastung nicht immer stand. Doch schaffen es die Werdenfelser ins Umschaltspiel, sind sie brandgefährlich. Durch Moritz Müller, dem nach der Torjägerkrone im Vorjahr auch diesmal wieder 18 Treffer gelangen sowieso. Zuletzt zeigte auch Jonas Schrimpf ansteigende Form, er traf gegen Nördlingen doppelt. Dennoch steht der 1.FC am Scheideweg. Erste und zweite Mannschaft in Abstiegsgefahr, beide mit neuen Coaches zur neuen Saison. Die Frage, in welcher Spielklasse, wird auch der HSV beantworten. (Oliver Rabuser)