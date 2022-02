SV Bad Heilbrunn: Generalprobe macht Hoffnung - Coach Lang mit „rackernden“ Spielern zufrieden

Von: Nick Scheder

Gegen den Landesligisten VfB Forstinning erarbeitete sich der SV Bad Heilbrunn ein 1:1. Kurios: Stammkeeper Christoph Hüttl startete im Sturm.

Forstinning/Bad Heilbrunn – Einigermaßen positiv überrascht war Walter Lang von der Generalprobe vor der Rückkehr in die Landesliga-Saison: Beim VfB Forstinning, Spitzenreiter der Bezirksliga, erspielte sich sein auf etlichen Positionen behelfsmäßig aufgestellter SV Bad Heilbrunn am Samstagnachmittag ein 1:1 (1:0)-Unentschieden. „Ich denke, wenn wir so spielen, werden wir auch gegen Landesliga-Mannschaften alles andere als hoffnungslos untergehen“, sagt der Heilbrunner Trainer vor dem ersten Ligaspiel nach der Winterpause beim TuS Geretsried am Samstag, 26.Februar (15 Uhr).

Heilbrunn trat mit dem 59-jährigen Ex-Bayern-München-Keeper Gerald Hillringhaus im Tor an, der seine Sache gut machte. Stammkeeper Christoph Hüttl wirbelte derweil vorne im Sturm umher, hatte die eine oder andere Chance auf dem Fuß. Und hat sich auch für das Spiel gegen Geretsried für eine Position in der Heilbrunner Offensive empfohlen.

SV Bad Heilbrunn: Bezirksligist ließ viele Chancen zum Ausbau der Führung liegen

Derweil erarbeiteten sich die Gäste Möglichkeiten, nachdem sie den Respekt beim Pressing der Platzherren etwas abgelegt hatten. Vor allem die Sechser Anton Pappritz und Thomas Pföderl wurden mutiger, öffneten das Spiel nach vorne. Die Führung durch Anton Krinner (12. Minute) nicht unverdient: Der HSV-Kapitän bekam den Ball nach einem schönen Spielzug über mehrere Stationen am Elfmeterpunkt und drosch die Kugel am starken Michael Hierl vorbei zur 1:0-Führung in die Maschen. Neben Hüttl hatten erneut Krinner und Felix Gellner die Möglichkeit, die Führung auszubauen. „Wir haben Forstinning gut zugestellt, wenig zugelassen und hätten sogar ein, zwei Tore mehr schießen können“, meint Lang.

Mehr gelang nicht. Beim 1:1-Ausgleich agierte die Heilbrunner Defensive einmal zu offen. „Das haben die Forstinninger eiskalt ausgenutzt“, sagt Lang. Doch mit dem Auftritt seiner Mannschaft ist der Trainer durchaus zufrieden. Auch Max Lechner setzte ein paar offensive Akzente, als er nach der Pause für den angeschlagenen Hüttl eingewechselt wurde. Lang freut sich: „Die Spieler auf dem Platz, auch wenn sie teilweise aus der B-Klasse kommen, wollen und rackern. Das gefällt mir.“ (Nick Scheder)