Nach Vorfällen in der Kreisliga: Zu viel Gewalt im Fußball? „Hemmschwelle sinkt immer weiter“

Von: Christian Heinrich

Da ging noch alles regelkonform zu: Das Foto zeigt eine Szene aus dem Hinspiel zwischen Altenstadt und Bad Tölz mit TSV-Akteur Simon Schmitt (.l.) und SC-Keeper Siegfried Bahner. Im Rückspiel kam es zu einem folgenschweren Foul des Torwarts, bei dem sich der Altenstadter schwer verletzte. Foto: Roland Halmel: © Roland Halmel:

Die Gewalt im Fussball nimmt zunehmend zu. Zwei Aktionen jüngst aus der Kreisliga machen sprachlos. Wird es im Amateurbereich immer schlimmer?

Altens – Es ist Sonntagabend, als Simon Schmitt aus der Notaufnahme des Krankenhauses von Bad Tölz entlassen wird. Sein Atem ist flach, sein Körper schmerzt bei jeder noch so geringen Bewegung. Die Ärzte haben beim Röntgen eine angebrochene Rippe festgestellt. Mit dieser Diagnose fährt Schmitt von einem Fußballspiel nach Hause.

Es läuft die Nachspielzeit in der Kreisliga-Partie zwischen dem SC Rot-Weiß Bad Tölz und dem TSV Altenstadt, als Siegfried Bahner, der SC-Keeper, mit Karacho in Schmitt hinein rumpelt. Der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter, mehr nicht. Schmitt liegt verletzt da, bis der Krankenwagen ihn abtransportiert.

Als Daniel Hindelang eine Stunde nach dem Spiel einen Anruf von der Presse erhält, ist er völlig aufgelöst. Dem Trainer des TSV Altenstadt ist bewusst, dass sein Spieler nur knapp einer Katastrophe entgangen ist. Was wäre passiert, wenn Schmitts Rippe gebrochen wäre und sich der Knochen in seine Lunge gerammt hätte? „Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun“, empört sich Hindelang in einer Mischung, aus Angst, Wut und Verzweiflung.

Dann fällt ihm noch etwas ein: Als er im Internet die Ergebnisse aus seiner Spielgruppe nachschaute, war bei der Partie zwischen dem SC Weßling und dem SC Fürstenfeldbruck ein Spielabbruch verzeichnet. „Was ist da wieder passiert?“, fragt sich Hindelang. Nach dem Horror-Erlebnis von Bad Tölz steigt eine dunkle Vorahnung in ihm auf.

Martin Jakob ist immer noch völlig durcheinander. Zwei Tage dauert der Schockzustand beim Abteilungsleiter des SC Weßling schon an. Er hat es genau gesehen, wie ein Brucker kurz nach seiner Einwechslung die Faust ballte und zu einem Schlag von oben ausholte, der seinen Spieler Sebastian Glasz unterhalb der Schläfe traf.

Erklären kann sich Jakob diese Attacke nicht. „Mir würden solche Sachen nicht im Traum einfallen“, räumt er ein. Der Brucker war mit Glasz zu einem Kopfballduell in die Luft gestiegen und hatte den Weßlinger mit dem Ellenbogen im Gesicht touchiert. „Was ist mit dir los?“, fragte ihn Glasz vorwurfsvoll. Semache fackelt nicht lange und schlägt sofort zu.

Auch für Glasz endete die Partie nicht auf dem Spielfeld, sondern im Krankenhaus von Starnberg. Kleines Schädeltrauma und Kieferprellung lautet die Diagnose. Am Dienstag geht Glasz zur Polizei, um Anzeige gegen den Brucker zu erstatten. Den hatte die vom Schiedsrichter herbei gerufenen Polizei bereits kurz nach dem Spielabbruch zum Tatvorgang vernommen.

„Es ist ein gesellschaftliches Problem, die Hemmschwelle sinkt immer weiter“, erklärt sich Jakob den Angriff auf seinen Kicker. Gerade nach dem Ende der Pandemie entlädt sich für den Abteilungsleiter der Freiheitsdrang in zügelloser Willkür und Aggression. Und dann schildert er seine persönlichen Erfahrungen im Jugendbereich. Mittlerweile benutzen schon Zwölfjährige gedankenlos Beschimpfungen, um ihre Verachtung für den Gegner kundzutun, ohne dass jemand sich aufregt oder interveniert. Ist der Fußball in eine Schräglage geraten?

Laut dem Deutschen Fußball-Bund überhaupt nicht. Der verweist bei Fragen nach der Gewalt im Amateurfußball nur auf eine Statistik. Gerade 0,01 Prozent aller Spiele in Deutschland werden wegen eines Vorfalls abgebrochen. Ist also alles in bester Ordnung?

„Spielabbrüche sind nur die Spitze des Eisbergs“, behauptet Thaya Vester. Die Kriminologin forscht seit zehn Jahren zum Thema Gewalt und Diskriminierung im Amateurfußball. Nur in den aller-gravierendsten Fällen greifen Schiedsrichter zu dieser Maßnahme, wenn sie sich selbst oder andere in Gefahr sehen. Beleidigungen oder brutale Fouls fließen in diese Bewertung nicht ein. Als Konsequenz rät Vester den Verbänden „konsequenter strafen und auch früher eingreifen. Das heißt, nicht warten, bis es zum Äußersten gekommen ist.“

Stefan Rießenberger ist der Pate – sowohl in der Wirklichkeit als auch im Film. Der Schiedsrichter aus Peißenberg begleitet Selina Vollmar zu ihrer ersten Partie als Referee. Die beiden machen einen leicht nervösen Eindruck. Der Bayerische Rundfunk hat seine Kameras aufgebaut und verwendet Szenen aus dem Spiel für seine Dokumentation „Schiri – wir wissen, wo dein Autos steht!“.

Rießenberger weiß, dass es sich dabei um keinen witzigen Slogan, sondern um die pure Wirklichkeit handelt, wie sie auch im Kreis Zugspitze existiert. Schiedsrichter werden beleidigt, bedroht und geschlagen. Seit Jahren macht die Schiedsrichtergruppe Weilheim auf diese unhaltbaren Zustände aufmerksam. Aber fast niemand will genau hinsehen. Es ist fast so, als würde kriminelle Gewalt gegen Schiedsrichter zum gelebten Brauchtum im Oberland gehören.

Es sind nicht allein die sinkenden Schiedsrichterzahlen in Bayern, die in der Dokumentation des BR richtig betroffen machen. Richtig plakativ ist die drastische These von Thomas Kirches von der Arbeitsgruppe „Keine Gewalt gegen Schiedsrichter“ gleich zu Beginn des Beitrags: „Wenn wir nicht ganz schnell reagieren und nachhaltig reagieren, dann haben wir irgendwann einen toten Schiedsrichter.“ Es müsse „sich jeder hinterfragen, wie ich mich auf dem Fußballplatz aufführe“, fordert Hindelang alle Beteiligten auf, schonungslos in sich zu gehen und das eigene Verhalten zu überdenken. Aber wie lässt sich so etwas umsetzen?

Es ist mittlerweile Mittwochabend, als Wolfgang Männer die ganze Dimension des Falls so richtig bewusst wird. Bisher ist der Vorsitzende des SC Rot-Weiß Bad Tölz von „keiner guten Aktion von unserem Torwart ausgegangen, die wir auch ablehnen“. Dann erfährt er, dass sich Simon Schmitt eine Rippe angebrochen hat. „Das ist jetzt eine andere Situation“, meint Männer verstört. „Es ist tragisch, dass der Spieler verletzt ist.“ Es sind aufrichtige Gefühle. Männer verspricht, den Kontakt mit den Verantwortlichen des TSV Altenstadt zu suchen und sich zu entschuldigen. Er gibt sogar sein „Ehrenwort“.

Dass er so tief getroffen ist, ist auch der Vergangenheit des SC geschuldet. Es ist noch gar nicht so lange her, da genossen die Rot-Weißen nicht den besten Ruf. Dann hat der Verein hart durchgegriffen. „Wir haben fünf Spieler entfernt und hatten Ruhe“, sagt er. In dieser Saison nehmen die Rot-Weißen in den Fairness-Tabellen wieder die hinteren Plätze ein.

Stefan Rießenberger ist nicht nur Referee. Als Vorsitzender des TSV Peißenberg ist er mit den Gepflogenheiten bei anderen Sportarten vertraut. Obwohl beim Handball oder Eishockey die Emotionen auch überschwappen können, kommt es zu keinen Auswüchsen wie beim Fußball.

„Gute Frage“, antwortet Rießenberger, als er gefragt wird, warum das so ist. Beim Eishockey dürfen nur die Kapitäne in einer bestimmten Zone mit dem Unparteiischen sprechen. Nach jedem Spiel werden die Schiedsrichter von drei Ordnern durch einen anderthalb Meter breiten Sicherheitskorridor in die Kabine begleitet.

Was sind nun die Lösungen, um eine Situation in den Griff zu bekommen, die gefühlt eskaliert? „Die Strafen müssen drastisch verschärft werden“, fordert Rießenberger von den Verbänden ein härteres Durchgreifen. Aber wie hoch muss eine Geldstrafe sein, dass sie wirklich wehtut? Der SC Fürstenfeldbruck hat Yahia Semache vom Spielbetrieb und vom Training bis auf Weiteres suspendiert.

„Wir werden das Gespräch noch mal mit unserem Torwart suchen“, kündigt Wolfgang Männer an, dass auch der Bad Tölzer Sportclub Konsequenzen ziehen wird. Ob das reicht? Was wäre, wenn Männer Siegfried Bahner zu einer Art Sozialdienst beim Gegner, dem TSV Altenstadt, verpflichten würde?

Vielleicht reicht es auch aus, dem Keeper mitzuteilen, dass manche Eltern abgeschreckt durch das aggressiven Verhalten von Spielern und Fans ihre Kinder nicht mehr Fußball spielen lassen. Man kann das als übertriebene Reaktion abtun, man kann das aber auch ernst nehmen. Hört der Fußball langsam auf, gesellschaftsfähig zu sein? Wenn ja, hätte das gravierende Folgen. „Gewisse Vereine sollten vernünftig werden“, erwartet Männer mehr Respekt im gegenseitigen Umgang. „Wir können uns doch nicht selbst das Wasser abgraben, weil wir solche Spieler und Fans haben.“ (Christian Heinrich)