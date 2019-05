Graham-Gala bei Kantersieg gegen FC Kochelsee-Schledorf

von Oliver Rabuser schließen

Nach dem zweiten Sieg in Folge wittern Patrick Motzkau und sein Team wieder die Luft des direkten Klassenerhalts. „Die Einstellung der Mannschaft war herausragend“, lobte der TSV-Trainer, „vor allem, dass sie nach der deutlichen Führung auch den Rückstand kurz nach der Pause klaglos verdaut hat.“ Anders war es um die Moral der Gäste aus dem Loisachtal bestellt. Sich ein halbes Dutzend Gegentore einschenken zu lassen, gehört nicht zur üblichen Marschroute des FCKS. So unnötig die 3:6-Niederlage beim TSV Schäftlarn war, so sehr fußte sie auf Personalknappheit und individuellen Fehlern. „Wir haben den besseren Fußball gespielt, in den entscheidenden Situationen aber auch die Fehler gemacht“, resümierte FC-Trainer Klaus Fahrner. Kritik an seinem Torhüter äußert Fahrner geflissentlich mit Bedacht, nachdem die Kritikfähigkeit von Florian Lantenhammer bei einem Patzer gegen Penzberg zuletzt nicht sehr ausgeprägt war. Deswegen bezeichnete der 42-Jährige die Gegentreffer vier und fünf lediglich als „Fernschüsse“. Keinesfalls freisprechen konnte Fahrner seinen Keeper allerdings beim Führungstreffer des TSV. Lantenhammer schlug bei einem Rückpass von Dominik Simmeth über den Ball, in Folge dessen Max Hornbogner (8.) einschießen konnte. Allerdings verpasste Leo Sam zuvor frei vor Benedikt Prößl das sichere 1:0 der Gäste. Schäftlarns 2:0 fußte auf einem Fehlpass von Anton Resenberger und einem satten 20-Meter-Knaller von Markus Soldner (18.) neben den Pfosten. Doch hatten die Kicker vom Kochelsee auch etwas anzubieten. Beispielsweise den Anschlusstreffer von Sam (21.) auf Vorlage von Markus Kröner. Oder einen flach von Florian Kammerlochner in die Mitte gebrachten Freistoß, den Tino Krönauer (43.) ebenfalls im Schäftlarner Kasten unterbrachte. Ein herrlicher Freistoß von Markus Kröner (47.) bescherte den Gästen unmittelbar nach der Pause sogar den einmaligen Vorsprung. Ein vierter Vollzug fand wegen Abseits keine Anerkennung, auch wenn Fahrner an einen regulären Treffer glaubte. Überragender Mann auf dem Platz war neben Schlehdorfs Kammerlochner der TSV-Spielmacher Anthony Graham, der drei Tore (52./65./85.) zum Schäftlarner Kantersieg beisteuerte. Selbst Fahrner sprach anerkennend vom Tor des Tages, als sich Graham in den Sechzehner dribbelte und die Kugel ins lange Eck beförderte. Das Prädikat wertvollster Spieler verlieh Trainer Motzkau allerdings seinem Stürmer Max Hornbogner: „Sein Laufpensum und sein Einsatz waren immens.“

TSV Schäftlarn – FC Kochelsee Schlehdorf 6:3 (2:2)

Quelle: fussball-vorort.de