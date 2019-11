von Nick Scheder schließen

Der SV Bad Heilbrunn tritt zum Duell der Aufsteiger beim TSV Jetzendorf an, und Trainer Walter Lang setzt neue Impulse.

Bad Heilbrunn– Die Vorrunde in der Landesliga Südwest ist beendet. Doch der Spielplan hält vor der Winterpause noch fünf Prüfungen für den SV Bad Heilbrunn bereit. Die erste ist das Spiel an diesem Sonntag (15 Uhr) bei Tabellennachbarn und Mitaufsteiger TSV Jetzendorf. „Für uns fast so etwas wie ein Relegationsspiel“, sagt HSV-Trainer Walter Lang, der entgegen seiner Gewohnheit einen Blick auf die Tabelle riskiert: Verliert Heilbrunn, zöge Jetzendorf auf sechs Punkt Vorsprung davon, mit einem Sieg könnte seine Mannschaft nach Punkten aufschließen. „Verlieren verboten“, fordert Lang deshalb zumindest eine Punkteteilung beim Gastspiel.

So wie im Hinspiel. In einer durchaus ansehnlichen Begegnung trennten sich die beiden Aufsteiger zum Saisonauftakt torlos 0:0. Leistungsgerecht, findet Lang. „Jetzendorf hat eine ausgeglichene Mannschaft ohne Stars, aber durchaus gut.“ Doch nun werde es eine ganz andere Partie, beide Aufsteiger haben sich mittlerweile leidlich in der höheren Spielklasse etabliert. Lang erwartet ein „enges Kampfspiel, bei dem sich womöglich derjenige durchsetzt, der mehr Körner aufbringt, keinerlei konditionelle Schwächen zeigt“. In dieser Hinsicht hat er für sein Team keine Befürchtungen. „Bisher war uns keine Mannschaft körperlich überlegen.“

Hoffnung macht ihm auch, dass der Kader erneut so gut wie komplett ist. Es fehlen nur Tobias Gritzuhn und Felix Keller. Die Personalsituation erlaubt dem Coach sogar den Luxus, ein wenig herumzuexperimentieren. Lang kündigt „zwei, drei Umstellungen“ an. Betroffen sind sowohl Offensive als auch Defensive. Er erwartet sich dadurch neue Reize, vielleicht auch etwas mehr Durchschlagskraft. Wie er genau in die Formation eingreift, will sich Lang bis Sonntag noch überlegen.

Zumindest sind alls seine Spieler bereit für das wichtige Duell, haben gut und vollzählig trainiert, wissen um die Bedeutung des Spiels. Für entscheidend hält Lang auch den Start in das Auswärtsmatch. „Wir sollten es einmal schaffen, nicht in Rückstand zu geraten, das wäre jetzt der ideale Zeitpunkt dafür.“

Jetzendorf hat zwar zuletzt Punkte aus Unentschieden gegen Illertissen, Gilching und Neuburg geholt, wartet allerdings seit sieben Spielen auf einen Sieg. So lange ist es bei Heilbrunn nicht her, doch für Lang ist klar: „Jeder will die Riesenchance im Kampf um den Klassenerhalt für sich nutzen.“

SV Bad Heilbrunn

Hüttl, – Forster, Mertens, Pföderl, Fl. Schnitzlbaumer, – Pappritz, A. Specker, – M. Specker, M. Schnitzlbaumer, B. Specker, Krinner. – Petzold, Schmöller, Mügler, Klaar, Essendorfer, Haberl.

Busfahrt

Im Mannschaftsbus nach Sonthofen sind noch Plätze frei. Abfahrt: 11.45 Uhr am Sportheim.