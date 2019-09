Meist hält der Fünfer-Riegel

von Ewald Scheitterer schließen

Der SV Bad Heilbrunn holt sich dank solider Abwehr ein 1:1 gegen Gilching.

Bad Heilbrunn – Nichts zu mäkeln gab es diesmal an Motivation und kämpferischer Einstellung des SV Bad Heilbrunn. Obwohl Gegner TSV Gilching/Argelsried über weite Strecken zumindest optisch überlegen war, hielt die kompakte Defensive, und Christoph Hüttl dahinter parierte bei einigen brenzligen Situationen ausgezeichnet. Freilich gab’s da einen kurzen Aussetzer, der vom Gegner eiskalt zum 1:1 (1:1)-Endstand ausgenutzt wurde.

„Das Ergebnis geht in Ordnung. Beide Seiten hatten Chancen zu weiteren Treffern“, gab Coach Walter Lang zu. Er ärgerte sich nur über das unnötige Gegentor: „Einmal nicht richtig geklärt, und schon scheppert’s. Das ist in der Landesliga so.“ Eine zu kurze Kopfball-Abwehr in die Mitte war der Ausgangspunkt des Ausgleichstreffers. Und Marvin Fauth ließ sich nicht lange bitten, schoss aus zwölf Metern unhaltbar ein (45. +2).

An Hiobsbotschaften hat sich der HSV-Trainer gewöhnt. Als Sebastian Mertens und Markus Petzold wegen Oberschenkel-Zerrungen absagten, musste der Coach seine Abwehr erneut umbauen. Er entschied sich für eine Dreierkette mit Tom Forster, Tom Pföderl und Florian Schnitzlbaumer. Dazu konnten sich bei Bedarf Toni Pappritz und Andi Specker zurückfallen lassen, um einen Fünfer-Riegel zu bilden.

Das funktionierte ziemlich gut. Gilching drückte, aber zu guten Chancen kamen sie nicht. Allerdings blieb die HSV-Offensive meist auf der Strecke. Einen der sporadischen Konter hätte Benedikt Specker erfolgreich abschließen können. Doch die Kugel strich knapp übers Quergebälk (26.). Nach einer halben Stunde gab’s eine Serie von Eckbällen für Gilching – die nichts einbrachten. Wurde es brenzlig, war Hüttl da.

Und dann wieder so ein Heilbrunner Konter. Benedikt Specker hatte sich in den Strafraum gekämpft und wurde gelegt. Sofort deutete der Referee auf den Punkt, und Tom Forster ließ sich die Chance nicht entgehen (43.). Der Gegentreffer kurz danach hatte Lang vor allem so genervt, „weil er psychologisch gesehen zum schlechtesten Zeitpunkt fiel“.

Dennoch kamen die Hausherren selbstbewusster aus der Kabine. Doch nach zehn Minuten war das Zwischenhoch vorbei: Gilching stürmte, und der HSV verteidigte mit Mann und Maus. Doch das Beste was die Gäste zustande brachten, war ein 25-Meter-Freistoß an den Pfosten (67.). Dann eine weitere Glanztat von Hüttl, der vor einem durchgebrochenen TSV-Stürmer klärte. So gab’s noch ein Sonderlob von Lang: „Seit Wochen stellt er sich mit einem gebrochenen großen Zeh in den Dienst der Mannschaft. Das ist aller Ehren wert.“

SV Bad Heilbrunn - TSV Gilching/Argelsr. 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 (43) Forster, 1:1 (45.+2) Fauth. – Zuschauer: 311.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl – Forster, Pföderl, Fl. Schnitzlbaumer – Pappritz, A. Specker – Kiechle, Krinner, M. Specker (90. +2, Klaar)– B. Specker (75. Schmöller), Fr. Schnitzlbaumer.