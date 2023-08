Heilbrunn in Pasing - Parallelwelten prallen aufeinander

Von: Patrick Staar

Die Defensive ist gefordert: Jede Menge Arbeit dürfte auf die Heilbrunner um Thomas Pföderl (li.) in der Partie bei der DJK Pasing zukommen. © patrick staar

SV Bad Heilbrunn tritt beim komplett runderneuten Aufsteiger DJK Pasing an – Unveränderter Kader

Bad Heilbrunn – Wenn die Fußballer des SV Bad Heilbrunn am Sonntag (15 Uhr) bei der DJK Pasing antreten, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Auf der einen Seite die Heilbrunner, die sich überwiegend seit der Schulzeit kennen und ihren Kader nur punktuell ergänzen. Auf der anderen Seite die Münchner, die nach dem Aufstieg große Teile ihres Kaders ausgewechselt und etliche Top-Talente verpflichtet haben. „Da treffen in einer Liga Parallelwelten aufeinander“, sagt HSV-Teamsprecher Christoph Hüttl.

Nach fünf Spielzeiten in der Kreisliga hat die DJK Pasing in der vergangenen Saison den langersehnten Aufstieg in die Bezirksliga Süd geschafft. Um den Aufstieg nicht zum einmaligen Erlebnis werden zu lassen, holte die DJK zahlreiche neue Spieler. Mit dabei vielversprechende Talente wie der beim TSV 1860 München ausgebildete Doader Mala. Paul Odunlade kehrt an die alte Wirkungsstätte zurück und verstärkt die Mannschaft als Offensivspieler. Regionalliga-Luft schnupperte bereits Alexios Pavlidis. Insgesamt verzeichneten die Pasinger vor dieser Saison zwölf Neuzugänge. „Das ist nichts Neues für uns“, sagt Hüttl. „Es ist ja üblich, dass die Münchner Mannschaften den halben Kader auswechseln.“ Es sei schwierig, sich auf solche Gegner einzustellen, „weil man nie weiß, wie sie spielen“.

Ganz anders war die Partie am Mittwoch, als die Heilbrunner auf einen Gegner aus der ihnen vertrauten Welt trafen – den ASV Habach. „Das Resultat von 1:1 war schon ein bisserl bitter“, erinnert sich Hüttl an die umkämpfte Abend-Partie vor 600 Zuschauern. Lange saßen die Heilbrunner nach der Begegnung noch zusammen und analysierten, was man hätte besser machen können: „Die Stimmung war etwas getrübt“, sagt Hüttl, habe sich aber schnell aufgehellt: „Als wir die zweite Halbe aufgeschnalzt haben, war die getrübte Stimmung vorbei.“

Am Sonntag erwartet Hüttl erneut ein sehr umkämpftes Spiel. Er prophezeit: „Das wird körperlich eine richtig harte Nummer, so wie in Haidhausen.“ Um in Pasing zu bestehen, müsse die Abwehr sehr gut stehen. Personell sollte es gegenüber der Partie gegen Habach keine allzu großen Veränderungen geben. Der Teamsprecher geht davon aus, dass die Heilbrunner mit dem gleichen Kader auflaufen werden.

SV Bad Heilbrunn: Sachau - Tiedt, Kapfhammer, Fl. Schnitzlbaumer, Diemb, A. Specker, Pappritz, B. Specker, Pföderl, Buchmair, Lechner - Hofmann, Auer, M. Schnitzlbaumer, Hüttl, Gritzhuhn, Ammer, Stara, Krinner.

Heilbrunner Fanbus: Die Heilbrunner Fußballer fahren mit dem Bus zum Spiel nach Pasing. Fans können die Mannschaft begleiten und um 12.45 Uhr am Sportheim zusteigen.