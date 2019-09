Jubel nach den ersten Auswärtspunkten

Fußball: Landesliga Südwest

von Nick Scheder schließen

Aufsteiger SV Bad Heilbrunn gewinnt erstmals auswärts: Mit 4:1 in Durach. Max Specker trifft dreimal, Bene Specker verletzt.

Durach/Bad Heilbrunn– Lang ist es her, dass sich der SV Bad Heilbrunn nach einem Auswärtsauftritt freuen konnte. Der 4:1-Sieg am Samstag beim VfB Durach bedeutete die ersten Auswärtspunkte überhaupt in der Landesliga. „Schön, die Mannschaft mal wieder strahlen zu sehen“, sagt Trainer Walter Lang, dem nach dem Erfolg selbst einiges an Last abfiel. Nicht die ganze Last, denn der nächste Ausfall zeichnet sich ab, nachdem sich Benedikt Specker nach einer unglücklichen Landung das Knie verdrehte.

Ein Wermutstropfen, der die Freude über die drei Punkte ein wenig trübte. „Aber der Sieg ist für uns Gold wert“, sagt Lang. Zwar bleibt Heilbrunn Vorletzter, ist aber an den Relegationsplätzen dran. Trotzdem möchte der HSV-Trainer auch weiterhin nicht nach Tabellen-Platzierung schauen. Sich stattdessen auf den Spaß am Fußball zu konzentrieren, ohne Druck aufzuspielen, das hat in Durach gut funktioniert. „Das und die Tatsache, dass wir in der Offensive wieder gut aufgestellt sind, hat den Unterschied gemacht.“ Max Specker traf alleine dreimal. Lang: „Der hatte wirklich einen Top-Tag.“ Max Schnitzlbaumer, der sich in der zweiten Hälfte mehr zeigte, besorgte das 4:1.

Die Gastgeber begannen das Kellerduell druckvoll, sehr offensiv. „Da war Feuer drin“, sagt Lang. Sein Team konnte sich zunächst kaum aus der eigenen Hälfte befreien, „wir haben aber dann Mittel gefunden“. Das Heilbrunner Umschaltspiel funktionierte gut, die Gäste setzten sich nach und nach in den Zweikämpfen durch und spielten besser Richtung VfB-Tor. Specker besorgte die Führung und erhöhte wenig später nach Zuspiel seines Bruders Benedikt auf 2:0.

Den musste Lang jedoch gleich darauf durch Felix Keller ersetzen. Der erneute Ausfall brachte einen Bruch ins Heilbrunner Spiel. Durach fand besser in die Partie und kam zum Anschlusstreffer. Erst nach dem Wechsel hatten die Gäste den Rückschlag verdaut und legten erneut durch Max Specker nach Querpass von Felix Keller vor. „Zum Glück haben wir das 3:1 gemacht“, sagt Lang. Nach Schnitzlbaumers Treffer hieß es sogar 4:1 für den Aufsteiger.

„Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen“, sagt Lang. „Aber verdient war der Sieg schon.“ Die Heilbrunner Offensive machte seit Langem wieder richtig Druck, sicherte auch nach hinten ab, indem vorne die Wege zugemacht wurden. Auch Markus Petzolds Premiere auf der Sechser-Position fiel sehr gut aus. Tom Pföderl brachte erneut Sicherheit in die Heilbrunner Innenverteidigung. Christoph Hüttl im Heilbrunner Tor spielte nach seiner Fußverletzung wieder besser mit und entschärfte noch einige Chancen der Duracher.

Der HSV hat viel investiert, war nach dem Spiel am Ende seiner Kräfte. Aber auch froh über den ersten Auswärtserfolg.

VfB Durach - SV Bad Heilbrunn 1:4 (1:2)

Tore: 0:1 (15. M. Specker), 0:2 (23.) M. Specker, 1:2 (43.) Eggensperger, 1:3 (52.) M. Specker, 1:4 (73.) M. Schnitzlbaumer, – Schiedsrichter: Thomas Wagner (TV Freyung), – Zuschauer: 180.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl, – Forster, Fl. Schnitzlbaumer, Pföderl, Mügler, – Petzold, Pappritz, – Krinner, M. Specker (80. Klaar), M. Schnitzlbaumer (87. Haberl), – B. Specker (27. Keller).

Keller kommt für Specker und bereitet das 3:1 vor