Heilbrunner weiter zu harmlos

Das Neuhaderner Tor erschüttert: Der Heilbrunner Offensiv-Verteidiger Kevin Diemb (li.) traf nur die Latte des gegnerischen Tores. Sonst fehlte dem HSV die Effizienz im Abschluss. © Patrick STaar

FUSSBALL BEZIRKSLIGA HSV verliert auch in Neuhadern 0:2 und rutscht auf Rang elf ab

Neuhadern/Bad Heilbrunn – Nun rutschen die Fußballer des SV Bad Heilbrunn tatsächlich immer weiter ab in der Bezirksliga: Nach der 0:2-Niederlage beim FC Neuhadern am Sonntagnachmittag fällt die Mannschaft auf R ang elf zurück. „Es war ein typische Unentschieden-Spiel“, meint Co-Trainer Klaus Kronschnabl, der Head-Coach Walter Lang an der Seitenlinie vertrat. Der Benediktbeurer hatte mit den Unwetterschäden zu kämpfen. „Neuhadern kam auf dem Kunstrasenplatz besser zurecht und nutzte seine Chancen effektiver“, meint Kronschnabl.

Es scheint ein generelles Problem der Heilbrunner in dieser Saison zu sein, dass sie nur bis zum Strafraum souverän spielen. „Wir waren zu wenig effektiv, zu harmlos beim Torabschluss“, moniert Kronschnabl. Und so blieb die Partie auf der Münchner Bezirkssportanlage am Wolkerweg in der ersten Hälfte komplett chancenarm. Lediglich Kevin Diemb erschütterte das Neuhaderner Tor mit seinem Lattentreffer (20. Minute). Der 61-jährige Heilbrunner Keeper Gerry Hillringhaus parierte die einzige Möglichkeit der Gastgeber souverän.

Im Torabschluss ist der Wurm drin

„Bei uns ist momentan einfach der Wurm drin, wir haben derzeit kein Glück“, sagt Kronschnabl. Nach dem Seitenwechsel einer an sich ausgeglichenen Partie ein Fehlpass im Heilbrunner Mittelfeld, FC-Verteidiger Engin Torunoglu war weit aufgerückt, marschierte bis in den Strafraum durch und vollstreckte zum 1:0 für Neuhadern. Und nur eine gute Viertelstunde später erhöhten die Platzherren nach einer Ecke auf 2:0. Der Ball landete bei Benjamin Hastreiter, der hielt drauf – 2:0.

Umstellung auf Dreierkette

Kronschnabl reagierte, stellte auf Dreier-Abwehrkette um, brachte mit Sebastian Ammer, Christoph Hüttl und Elias Stara alle Auswechselspieler und damit frischen Wind. Es wurde zwischenzeitlich ein wenig besser, die Gäste dominierten das Spiel, aber ließen es weiter an Effizienz missen. Heilbrunn gelang kein Treffer mehr. Kronschnabl: „Uns hat der Zug zum Tor gefehlt. Wir konnten keine Akzente setzen.“

Nun hoffen die HSV-Spieler, dass sie ihre Abschlussschwäche bald beilegen und dass am kommenden Wochenende die Trendwende gelingt. Ausgerechnet gegen den bisher ungeschlagenen BCF Wolfratshausen.

FC Neuhadern - SV Bad Heilbrunn 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 (48.) Torunoglu, 2:0 (66.) Hastreiter, – Schiedsrichter: Julian Schaub (FC SF Schwaig), –Zuschauer: 75.

SV Bad Heilbrunn: Hillringhaus, – Diemb, Fl. Schnitzlbaumer (69. Stara), Kapfhammer, Tiedt, – A. Specker, Pappritz, Pföderl, M. Schnitzlbaumer, – Buchmair (66. Hüttl), B. Specker (74. Ammer).