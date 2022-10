„Hinten gut stehen, vorne Chancen verwandeln“ - Bad Heilbrunn ist heiß auf den VfL Denklingen

Von: Nick Scheder

Fit, engagiert und zuletzt auch torgefährlich: Der Heilbrunner Offensivmann Sebastian Ammer (Mitte) hat gegen Unterpfaffenhofen doppelt getroffen und könnte auch eine Option gegen Denklingen sein. Foto: Mayr/Archi © Mayr/Archi

Gegen den SC Unterpfaffenhofen lieferte der SV Bad Heilbrunn ein wahres Feuerwerk an den Tag. Gegen Denklingen will der SV diese Leistung wiederholen.

Bad Heilbrunn – Zuletzt landeten am Heilbrunner Fußballplatz unzählige Bälle im Tornetz. Die Mannschaft hatte den Torabschluss als Baustelle auserkoren und sich deswegen vermehrt der Chancenverwertung als Trainingsinhalt gewidmet. Und im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen setzte das Team von Trainer Walter Lang es auch schon ganz gut um: Sechs Treffer erzielten die Heilbrunner beim 6:1-Heimsieg. „Ich denke, wir sind ganz gut eingeschossen“, sagt Team-Sprecher Christoph Hüttl. Und in der nächsten Partie diesen Samstag (14.30 Uhr) beim VfL Denklingen können die Heilbrunner ihren verbesserten Torabschluss wieder zum Einsatz bringen. „Hinten gut stehen, vorne Chancen erarbeiten und verwandeln, wenn alles passt und wir so gut spielen wie zuletzt, können wir dort etwas mitnehmen“, glaubt der HSV-Torhüter.

Allerdings schätzt er den Gegner, derzeit auf Rang zehn der Bezirksliga, deutlich stärker ein, als es die Tabellenposition vermuten lässt. Stärken sieht er vor allem in der Offensive. Da hat der VfL mit Simon Ried (acht Tore) und Dominik Karg (fünf) zwei torgefährliche Kräfte, die es in den Griff zu bekommen gilt. Doch dafür steht Heilbrunn bis auf Peter Auer genügend Defensiv-Personal zur Verfügung. Kevin Diemb, der gegen Unterpfaffenhofen wegen eines Schlags gegen die Beine nicht zuende spielen konnte, ist wieder fit. Auch Hannes Kiechle stünde als Alternative wieder zur Verfügung.

Lücken gibt es bei Heilbrunn vor allem in der Offensive. So sind weder die Sturmspitzen Maximilian Lechner (verletzt) noch Felix Gellner (krank) einsatzfähig. Vermutlich wird Benedikt Specker wieder als Sturmspitze auflaufen. Zudem steht Talent Sebastian Ammer, Doppeltorschütze aus dem Unterpfaffenhofen-Spiel, als Joker zur Verfügung. „Den können wir gut brauchen, der ist richtig fit“, lobt Hüttl. Dominik Drotleff dagegen fällt krank aus.

Auf die Punkte sind beide Mannschaften scharf: Denklingen, um sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten – Heilbrunn, um vor der Winterpause das Punktekonto noch weiter aufzufüllen und oben dran zu bleiben. Zusätzlicher Anreiz: Nach dem Spiel findet das Heilbrunner Weinfest statt. Da möchten die HSV-Kicker am liebsten vermutlich mit einem Sieg im Gepäck einlaufen. (Nick Scheder)

Hüttl, – Tiedt, Fl. Schnitzlbaumer, Kapfhammer, Diemb, – Pföderl, A. Pappritz, – Krinner, A. Specker, M. Schnitzlbaumer, – B. Specker, – Hoffmann (ETW), M. Pappritz, Gritzuhn, Drotleff, Ammer.

Busfahrt

Wer zum Spiel nach Denklingen mitfahren möchte, kann im Mannschaftsbus zusteigen. ABfahrt am Samstag um 12.30 Uhr am Heilbrunner Sportheim.