HSV richtet den Fokus auf die Defensive

Einer der Kandidaten, die im heutigen Match bei der SpVgg Haidhausen für die Innenverteidigung des SV Bad Heilbrunn in Frage kommen, ist Peter Auer (li.).

Bad Heilbrunn ersatzgeschwächt zur SpVgg Haidhausen

Von Ewald Scheitterer schließen

Die Aussichten für die Heilbrunner Fußballer sind nicht rosig. „Zuletzt eine hohe Niederlage kassiert, einige Urlauber und Ausfälle und dann geht es auch noch gegen einen der erklärten Favoriten in der Liga – das wird nicht einfach“, dämpft Sprecher Christoph Hüttl die Erwartungen vor dem Bezirksliga-Match am heutigen Freitag um 19.30 Uhr bei der SpVgg Haidhausen.

Auch wenn sich der HSV in der Vorsaison mit den Münchnern bis zum Schluss um den Relegationsplatz duelliert hat, so waren doch beide Begegnungen (0:2, 1:4) relativ deutlich: „Da haben wir beide Male keine Chance gehabt.“ Schwer wiegt aktuell, dass Heilbrunn auf seine bewährte Innenverteidigung verzichten muss: Florian Kapfhammer hat sich in den Urlaub verabschiedet, und auch der Einsatz von Florian Schnitzlbaumer ist mehr als fraglich, nachdem er sich im Training eine Zerrung zugezogen hat. „Hier werden wir wohl auf Peter Auer, André Tiedt oder auch Tom Pföderl zurückgreifen müssen“, erklärt der Sprecher, der aber betonte, dass die letzte Entscheidung hierüber bei den Trainern liege.

Verzichten muss der HSV allerdings auch auf Coach Walter Lang, denn der Polizist ist beruflich verhindert. Für ihn wird Co-Trainer Klaus Kronschnabel an der Seitenlinie stehen. Ebenfalls im Urlaub ist Außenverteidiger Kevin Diemb; dazu fällt Christoph Hüttl selbst wegen einer Zerrung aus. „Vielleicht werden wir auch Ludwig Buchmair wieder in die Verteidigung zurückziehen oder Andreas Specker könnte auf der Außenbahn agieren“, führt der Angreifer aus.

Zur 1:4-Auftaktniederlage gegen Neuried meint der Sprecher, dass die Gegentore letztlich auf individuelle Fehler zurückzuführen seien. Das könne man durchaus abstellen. „In Haidhausen müssen wir in erster Linie schauen, dass wir im Defensivbereich stabil stehen“, betont Hüttl. Dies sollte gelingen, wenn der HSV seine bekannten Tugenden wie Einsatz und Kampf in die Waagschale werfen kann. Der Respekt vor dem heutigen Gegner ist auf jeden Fall vorhanden: „Haidhausen hat zum Start Aubing mit 3:0 geschlagen. Das ist schon eine Nummer.“ Dennoch wolle man sich nach Kräften zur Wehr setzen: „Und wenn wir dann noch wenigstens einen Punkt holen könnten, wäre das für uns schon ein Erfolg.“

SV Bad Heilbrunn: Sachau - Buchmair, Pföderl, Tiedt, A. Specker - A. Pappritz, Auer, B. Specker, Krinner - Gellner, Lechner - Hillringhaus (ETW), Stara, Ammer, Gritzuhn, M. Schnitzlbaumer.

Bus für die Fans: Abfahrt ist um 17 Uhr am Sportheim