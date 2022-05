Comeback von Maxi Scheck:

Jokerrolle für den Goalgetter

Von: Wolfgang Stauner

Teilen

Gibt immer 100 Prozent: Für Stürmer Max Scheck (Mi.) hat LSC-Trainer Stefan Simon gegen den SV Ohlstadt die Jokerrolle vorgesehen. © Ewald Scheitterer

Nur ein Sieg gegen den SV Ohlstadt hilft dem Lenggrieser SC weiter. Während Neuling Ragan auf seinen ersten Einsatz hofft, muss Mathias Gerg die Saison mit einem Bänderriss beenden.

Lenggries – Die Ausgangslage des Lenggrieser SC hat sich seit dem vergangenen Wochenende und dem 3:2-Sieg in Polling nicht geändert: Nur Siege helfen dem Team von Stefan Simon weiter. „Wenn die vorderen Drei Federn lassen, müssen wir parat stehen, um das auszunützen“, stellt der Trainer klar. Doch die Haushausgaben müssen die Isarwinkler zunächst selbst erledigen, und die lautet beim Samstagsheimspiel (15 Uhr): SV Ohlstadt schlagen.

Der SVO ist eine typische Kreisliga-Mannschaft: stark in der Offensive, jedoch anfällig in der Defensive. Das zeigte sich bereits im Hinspiel, als die Isarwinkler dank zweier Konter den 3:2-Sieg perfekt machten. Doppeltorschütze damals: Max Scheck. Der steht nach halbwegs auskurierter Fersenprellung zumindest im Kader, und Simon liebäugelt damit, ihn als Joker zu bringen. Dass der Goalgetter in der siebenwöchigen Zwangspause seinen Torriecher nicht eingebüßt hat, bewies er im Nachholspiel mit der Zweiten: Beim 3:2 über den SC Reichersbeuern gelang ihm das 1:0.

Einen Akteur will der Trainer erstmals auf dem Spielberichtsbogen vermerken: Stephen Ragan. Der US-Amerikaner ist kürzlich in den Isarwinkel gezogen und hat von seinem ehemaligen Verein DJK Pasing (Kreisliga München) seinen Spielerpass mitgebracht. Er müsse sich erst einmal in der Mannschaft einfinden, so Simon, zeigte im Training aber sehr gute Anlagen. „Er ist technisch sehr gut und kommt aus dem Zentrum schnell nach vorne“, schildert der Trainer die positiven Eindrücke.

Doch auch Negatives bedrückt Simon, und zwar personell. Mathias Gergs Sprunggelenksverletzung – ohne Fremdeinwirkung in Polling zugezogen – hat sich als Bänderriss herausgestellt; nach Tommy Fischhaber (Foul in Habach) und Basti Biagini (Muskelfaserriss) der dritte schwerwiegende Ausfall. „Alles Unterschiedsspieler“, so Simon.

Beim SVO sieht die Situation ungleich düsterer aus. Die Ausläufer des nahenden Saisonendes sind im Blauen Land unübersehbar. Zwei Spieltage vor Schluss mus Trainer Jan Tischer nahezu eine komplette Elf ersetzen. Doch auch wenn die Gäste auf einem gesicherten Mittelfeldplatz stehen und personell geschwächt sind, erwartet Simon „ein enges, intensives Super-Spiel“ – und einen Dreier.

Lenggrieser SC: Kleim – Mürnseer, Mi. Gerg, Kreher, Angermeier – Hofer, Adlwarth, Filiz, J. Gerg, Jendrzej, Dix – Laß, Reiser, Scheck, Biagini (?), Ragan.