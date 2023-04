Endlers Jokertor beschert LSC einen Punkt bei Spitzenreiter SV Miesbach

Von: Wolfgang Stauner

Freie Bahn für den Joker: LSC-Youngster Alexander Endler (Mi.) krönte seinen zwölfminütigen Kurzeinsatz mit dem 1:1-Ausgleich – seinem ersten Punktspieltor. © Patrick Staar

LSC-Stürmer Alexander Endler kommt in der 78. Minute ins Spiel und gleicht sechs Minuten später zum 1:1 beim SV Miesbach aus. Trainer Stefan Simon trauert den verlorenen Punkten hinterher: „Wir waren wahnsinnig dominant.“

Miesbach/Lenggries – Wenn man beim ungeschlagenen und noch gegentorlosen Spitzenreiter einen Punkt holt, sollte eigentlich alles in Butter sein. „Keineswegs“, sagt Stefan Simon, „wir waren über 90 Minuten wahnsinnig gut und haben das Spiel beherrscht. Vor allem in der zweiten Hälfte waren wir extrem dominant.“ Was dem Lenggrieser Trainer indessen ganz und gar nicht gefiel, waren die Chancenverwertung und einige Entscheidungen des Unparteiischen. Unterm Strich mussten sich die Isarwinkler auf dem Kunstrasen der Senator-Voigt-Sportanlage gegen den SV Miesbach mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

Die Angeschlagenen können spielen

Die personellen Fragen waren bis zum Anpfiff zum Positiven geklärt: Der angeschlagene Mathias Gerg (Leiste) konnte auf der Sechser-Position spielen, Leo Gerg (Knie) im Mittelfeld, Michael Gerg in der Außenverteidigung und Thomas Fischhaber in der Spitze. Der übernahm auch sogleich die Initiative: Nach fünf Minuten donnerte er einen Ball knapp am Miesbacher Tor vorbei. Aus einer weiteren der zahlreichen Lenggrieser Umschaltsituationen ergab sich die Möglichkeit für Jakob Gerg, doch sein Schuss ging an den Arm eines Miesbacher Verteidigers. „Der hat den Ball klar mit der Hand weggeblockt“, so Simon, „aber vielleicht in der Situation schwer zu sehen.“ Die Gäste brachten indessen nach vorne wenig zustande. „Wir sind momentan nicht zwingend genug, der letzte Pass ist oft nicht angekommen, sodass wir nur wenige Chancen herausspielen konnten“, räumt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald ein. „Wir leben momentan von unserer Abwehr.“

„Absolut reguläres Tor“ wird aberkannt

Abermals im Glück waren die Hausherren, als der Schiedsrichter „ein absolut reguläres Tor“ laut Simon, wegen Stürmerfoul durch Fischhaber abpfiff. Einen harmlosen Stolperer von Max Angermeier bedachte der Unparteiische anschließend mit einer Zeitstrafe. Die Überzahl und einen Stellungsfehler in der Lenggrieser Hintermannschaft nutzte Florian Stoib im Alleingang zum 1:0.

Etliche LSC-Chancen in der Schlussphase

Der Rückstand stachelte die Offensivbemühungen der Lenggrieser erst recht an: Sebastian Dix traf den Pfosten, der Schlussmann parierte Fischhabers Kopfball, und Felix Merklinger schoss aus dem Rückraum knapp über die Latte. „Da haben wir es versäumt, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, kritisiert der Coach, der dann allerdings das richtige Händchen beim Einwechseln von Alexander Endler bewies. Der Youngster startete eine Einzelaktion und traf mit links halbrechts ins Tor; das erste Pflichtspieltor des 20-Jährigen. Ein paar Halbchancen verbuchten die Lenggrieser anschließend zwar noch, doch „da ist uns dann die Zeit ausgegangen. Das 2:1 wäre auf jeden Fall verdient gewesen.“ Das sah Miesbachs Trainer Grünwald ähnlich: „Da haben wir etwas Massl gehabt.“

SV Miesbach – Lenggrieser SC 1:1 (0:0). Tore: 1:0 (51.) Stoib, 1:1 (84.) Endler. – 10 Min.: Angermeier (50./LSC), Matschiner (56./SVM). – Schiedsrichter: Felix Wolf (TSV Dietramszell). – Zuschauer: 100.

LSC: Kleim – Laß (78. Endler), Mürnseer, Angermeier, Mi. Gerg – Ma. Gerg, Biagini, L. Gerg (78. Hartmann), Dix (67. Merklinger), J. Gerg, Fischhaber.