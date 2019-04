Derbytime in Gaisach, FF Geretsried hat erstes Spiel mit neuem Coach

Kann sich FFG-Coach Chvalina gleich im ersten Spiel drei Punkte sichern?

von Hans Demmel schließen

Rudi Stallein schließen

In der Kreisklasse 2 stehen am kommenden Wochenende so einige Spiele an. Unter anderem empfängt der SC Gaisach den SV Sachsenkamm zum Derby.

SC Gaißach - SV Sachsenkam (So., 15 Uhr)– Sigi Saller hält wenig davon, Prognosen für eine anstehende Partie von zurückliegenden Begegnungen abzuleiten: „Vor jedem Aufeinandertreffen werden die Karten neu gemischt. Und Fußballer wollen immer gewinnen.“ Davon geht der Sachsenkamer Trainer auch beim Gastspiel seiner Elf in Obergries aus. Bereits vergangenes Wochenende hatte der Aufsteiger dort sein Heimspiel gegen Irschenberg ausgetragen und mit 4:2 gewonnen. Dass nun der nahezu gleiche Kader zur Verfügung steht, stimmt Saller eher optimistisch als alle Vergleiche oder Statistiken. Relevant ist dagegen: „Wir können durch einen Sieg mit Gaißach gleichziehen und diese Chance wollen wir nutzen.“ Verletzungsbedingt fehlen wird Andreas Kappelsberger.

Mehr Ausfälle haben die Gastgeber zu beklagen. Tom Pföderl sah bei der 1:2-Niederlage in Weyarn die rote Karte. Länger verzichten muss SCG-Trainer Helmut Schenk auf Benni Norrenberg: Der Angreifer hat sich im gleichen Spiel das Wadenbein gebrochen. Weil auch Simon Essendorfer und Rainer Größwang fehlen, gehen langsam die etatmäßigen Stürmer aus. „Aber wir haben ja Adi Floßmann, und da passt unser A-Junior Flori Hohenreiter ganz gut dazu“, meint Georg Simon. Trotz Heimrecht sieht der Pressesprecher seine Elf nicht in der Favoritenrolle. Gleichwohl wolle man sich nicht mit einem Remis begnügen. Simon: „Ein Sieg ist Pflicht, sonst stecken wir ganz tief drin im Abstiegskampf.“

SCG: Lang - Waldherr, F. Simon, Beutelrock, Fer. Hartl, Schlosser, Floßmann, Th. Lugmair, F. Hohenreiter, G. Simon, H. Müller, S. Sedlmaier, Würmseer, M. Großmann (ETW).

SVS: Böckler - L. Kappelsberger, M. Adler, Sonner, F. Kappelsberger, Schubert, M. Geisreiter, Reiter, J. Kappelsberger, K. Haberl, Strein, M. Haberl, St. Adler, M. Kronwitter, A. Gast (ETW).

Olympic Geretsried - TSV Weyarn (Sa., 15 Uhr)– „Wir wollen uns revanchieren“, stellt Vassilios Iosifoglou klar, dass für ihn gegen Weyarn einzig und allein ein Sieg zählt. „Das Hinspiel haben wir sehr unglücklich verloren“, erinnert sich der Olympic-Coach an die Partie vom 9. September vergangenen Jahres, als sein Team trotz 2:0- und 3:1-Führung am Ende eine 3:4-Niederlage kassierte. „Weil der Gegner vier Mal aufs Tor geschossen und vier Mal getroffen hat“, und die Olympic-Angreifer mehrmals an TSV-Torhüter Peter Biechl verzweifelten. „Aber so ist Fußball“, weiß Iosifoglou, der bei einem weiteren Sieg sein persönliches Saisonziel „Klassenerhalt“ wohl erreicht haben dürfte.

Olympic: Bauer – Toska, Karamanos, Klauser, Kutzmutz, Iosifoglou, B. Saiti, Sayin, Totzauer, Alas, Maier, Moustopoulos, J. Saiti, Prekadinaj, Pllumbi, Willwohl, Ates

FF Geretsried - TSV Bad Wiessee (Sa., 15.30 Uhr)– Eine harte Nuss erwartet Christopher Chvalina bei seiner Premiere als Cheftrainer der FFG: Die Gäste vom Tegernsee rangieren in der Tabelle zwar weit abgeschlagen auf dem vorletzten Platz. Aber neun seiner 14 Niederlagen kassierte Bad Wiessee jeweils mit nur einem Tor Unterschied, wie auch beim 1:2 im Hinspiel gegen die Fußball-Freunde. Deren Coach versichert, die neue Aufgabe mit viel Spaß anzugehen – und das wolle er auch seinen Spielern vermitteln: „Prinzipiell sollen sie Spaß haben und gerne ins Training kommen.“ Und „aktiv Fußball spielen“, also „agieren statt reagieren, ob mit oder ohne Ball“, so verstehe er Fußball, sagt Chavlina. Und wenn beides angenommen und umgesetzt werde, komme hoffentlich am Ende etwas Gutes dabei heraus.

FFG: Bamann, Wagner – Herberth, Zuldt, Heiduk, Tot (?), Langenau (?), D. Zelt, Radosevic, Ludsteck (?), Aydin, Dietzmann, Kramski (?), Sattler (?), Bozaris, Sauer, Sternheimer (?).

DJK Darching - BCF Wolfratshausen II (So., 15 Uhr)– Nach dem 9:1-Schützenfest gegen Bayrischzell hofft die Farcheter Reserve auch in Darching auf eine Revanche für die Hinspielniederlage. „Da sind wir böse auf die Schnauze gefallen. Das Spiel haben wir dumm aus der Hand gegeben“, erinnert sich Coach Lulzim Kuqi an die 3:4-Pleite am fünften Spieltag. Zudem könne man einen Sieg gut gebrauchen, um dem Saisonziel näher zu kommen. „Drei Punkte sind ein weiterer Schritt weg vom Tabellenende“, stellt Kuqi fest, dass er trotz Platz sieben sein Team noch nicht endgültig in Sicherheit wiegt.

BCF II: Klinkmüller – F. Kratzmaier, Rose, Bares, Mair, Heringer, Räß, J. Kratzmaier (?), Nummer, Cemalovic, Rappel, M. Stingl (?), T. Stingl (?), Walter, Hollmeier.

SV Helfendorf - TuS Geretsried II (So., 15 Uhr) – Das Leben ist eine Wundertüte, speziell für Trainer einer Zweiten Mannschaft. „Momentan läuft es anders, als geplant. Das ist keine schöne Situation“, deutet Stephan Leitner an, dass er das ständige Improvisieren, wie es der ausgedünnte Kader derzeit erfordert, als unbefriedigend empfindet. „Kontinuierliches Aufbauen und ein geordnetes Training ist da nicht möglich.“ So ist auch der endgültige Kader für die Reise nach Helfendorf davon abhängig, welcher A-Junior oder Landesliga-Akteur am Sonntag ergänzend dazu stößt. Beim Tabellenzehnten, gegen den man sich im Hinspiel mit 7:5 durchsetzte, erwartet den TuS II eine schwierige Aufgabe. Erschwerend hinzukommt, dass Leitner mit Meriton Alasani seinen in letzter Zeit besten Torschützen ebenso ersetzen muss.

TuS II: Nottbusch – Celebic, Januzi, Klein, Kloos, Krillmäuer, Lehmann, Mendama (?), Podunavac, Sacher, Schneider.

TSV Irschenberg – SF Egling-Straßlach (So., 15 Uhr)– Teuer bezahlt haben die Sportfreunde den 1:0-Heimsieg gegen Helfendorf am vorigen Wochenende: Maximilian Heinrich zog sich in der letzten Minute der Partie ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. „Das ist sehr bitter, für den Spieler genauso wie für die Mannschaft“, so Trainer Herbert Mühr, der mit dem 28-jährigen „Schlüsselspieler“ im Eglinger Spielsystem bereits den vierten Langzeitverletzten beklagt. Dennoch sollen natürlich beim nach 16 Partien noch immer sieglosen TSV Irschenberg drei Punkte eingetütet werden. „Sie haben uns schon beim 4:2 im Hinspiel riesen Probleme bereitet“, warnt der SF-Coach davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Das ist eins von diesen Spielen, wo man nur verlieren kann, weil jeder einen Sieg erwartet.“

SFES: Soyer, Arndt – M. Beierbeck, Hatsell, Gaigl, Gämmerler, Schneider, T. Beierbeck, Schwarz, Ettenerger, Lindermayer, Häusler, Dissinger, Kochan, Oberhauser.