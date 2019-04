SV Münsing will sich für 3:4-Hinspielpleite revanchieren

Benediktbeueren empfängt Eglfing, FC Kochelsee-Schlehdorf will Formkurve bestätigen

von Oliver Rabuser schließen

Hans Demmel schließen

Rudi Stallein schließen

In der Kreisklasse 3 erwarten uns die Partien SV Münsing gegen SV Eurasburg-Beuerberg, TSV Bendiktbeuern gegen ASV Eglfing und FC Kochelsee-Schlehdorf gegen TSV Peißenberg.

SV Münsing - SV Eurasburg-Beuerberg (So., 16 Uhr)

Endlich mal ein leichtes Spiel, zumindest für die Trainer. Denn vermutlich werden weder SVM-Coach Christos Georgiadis noch Klaus Brand ihre Mannschaften für das Derby großartig motivieren müssen. „Da will jeder gewinnen“, bestätigt der Eurasburger Trainer. Dass die diversen Freundschaften zwischen Spielern beider Kontrahenten für 90 Minuten ausgeblendet werden, erwartet Georgiadis. Dessen Münsinger haben zudem etwas gut zu machen, nachdem das Hinspiel trotz früher 2:0-Führung am Ende mit 3:4 verloren gegangen war. „Da haben wir uns in die Hosen gemacht“, erinnert sich der Trainer an „viele tragische Fehler. Ich hoffe, dass sie daraus gelernt haben.“ Einen enormen Lernprozess durchlaufen beim Aufsteiger vor allem die vielen jungen Spieler, die im Rückspiel gegen Eurasburg mangels erfahrener Mitspieler noch mehr in der Verantwortung stehen. Kapitän Josef Holzer zog sich beim 1:0-Sieg in Bad Kohlgrub wie befürchtet einen Kreuzbandriss zu; Christos Gkouziotis fehlt aus beruflichen Gründen.

Beim SVEB fällt Routinier Florian Hartmann wegen einer Kapselverletzung im Sprunggelenk weiterhin aus. Die Gäste wollen ihre Serie von sieben Punkten aus drei Spielen weiter ausbauen, jedenfalls ist dies das erklärte Ziel ihres Trainers. „Wir wollen uns beweisen. Jetzt werden wir sehen, wie weit wir sind“, so Klaus Brand, der auf seine Mannschaft die erste richtige Bewährungsprobe seit der Winterpause zukommen sieht. Und der ehemalige Profi scheint sich nicht ganz sicher zu sein, ob es ein Vor- oder ein Nachteil ist, dass seine Truppe angesichts der Tabellensituation „ohne Druck locker aufspielen“ kann.

SVM: Maier - L. Hirn, Auer, L. Manhart, Mannweiler, A. Holzer, Zachenbacher, Schönacher, Pflieger, Suttner, Schmid, Buchloh, Ehegartner, Müller-Menrad, Kiefer, M. Hirn.

SVEB: Heigl - C. Knobloch, Greimel, Geiger, Gellner, Knaupp, Götzinger, Lange, S. Manhart, Maier, R. Knobloch, Jäger, Sturm, Delli-Zotti, Holzer.

TSV Benediktbeuern - ASV Eglfing (Sa., 14 Uhr)

Lediglich ein Punkt trennt die beiden Klubs in der Relegationszone vor den direkten Abstiegsplätzen. Den Klassenerhalt will TSV-Trainer Thomas Gärner allerdings nicht vom Ausgang der Begegnung abhängig machen: „Drei Punkte würden uns enorm gut tun. Die Gäste haben allerdings die gleiche Situation und werden garantiert kämpfen bis zum Umfallen.“ Eine Fortsetzung der Vorstellung seiner Mannschaft vom vergangenen Wochenende im zweiten Abschnitt beim Match in Unterammergau wünscht sich Gärner: „Da haben wir einen 0:3-Rückstand noch egalisiert, weil mit Druck nach vorne gespielt wurde.“ Weniger gerne erinnert sich der Coach freilich an die erste Halbzeit beim WSV: „Durch einfache Fehler wurde der Gegner zum Toreschießen eingeladen.“ Karim Teufel ist für die Partie gegen Eglfing beruflich verhindert; außerdem steht hinter dem Einsatz von Florian Deiser verletzungsbedingt ein Fragezeichen. Coach Gärner ist sich sicher: „Es wird auf jeden Fall eine ganz schwierige Aufgabe.“

TSV: Schönsteiner – Geiger, F. Deiser (?), Ketterl, Th. Pölt, B. Guggemos, Zelfel, Schandl, Fr. Rest, Poschenrieder, Öttl, St. Pölt, F. Kiefersauer, Veicht.

FC Kochelsee-Schlehdorf - TSV Peißenberg (So., 14.30 Uhr)

Die Formkurve des FCKS zeigt unweigerlich nach oben, die Abstiegsgefahr scheint gebannt. Jetzt kann man sich Zeit für die Kür nehmen. „Wir wollen zeigen, dass wir zuhause schwer zu schlagen sind“, verkündet Klaus Fahrner. Der Trainer freut sich zudem über einen vollen Kader. Wann saßen in Schlehdorf zuletzt schon mal fünf Wechselspieler auf der Bank? Den Schwung der Vorwoche wolle man nunmehr gegen Peißenberg bestätigen. Zwar sieht Fahrner des TSV als einen der „spielstärksten“ Teams der Kreisklasse. Doch so verhalten wie im Hinspiel wolle man nicht auftreten. „Wir werden viel Qualität auf dem Platz haben“, sagt der Übungsleiter im Brustton der Überzeugung. Linksverteidiger Simon Wagner stößt dabei erst zum Spielbeginn zur Mannschaft, wird vorerst durch Domminik Simmeth ersetzt. Bei Stefan Raffeiner stehen die Zeichen dagegen auf Comeback.