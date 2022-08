Kochelsee-Schlehdorf holt Remis in Erling - Benediktbeuern unterliegt Perchting

Von: Oliver Rabuser

Als Verstärkung für die Defensive präsentierte sich Neuzugang Thomas Pfaffenzeller (re.) beim 1:1 des FCK Schlehdorf in Erling. Foto: or © or

Der FC Kochelsee-Schlehdorf muss weiterhin auf den ersten Sieg der Saison warten. Für Benediktbeuern gab es in Perchting nichts zu holen.

TSV Erling-A. - FCK Schlehdorf 1:1 (0:0) – Obwohl die Kochelseer weiter auf ihren ersten Sieg waren, war Coach Maxi Jochner mit dem Ergebnis zufrieden. Zum einen spielt der Gegner seiner Meinung „definitiv um die beiden ersten Plätze“. Überdies lichten sich kommende Woche die Reihen der zuletzt ausgefallenen Spieler. Und einen Neuzugang kann der FCKS obendrein präsentieren: Thomas Pfaffenzeller, einst Innenverteidiger der SF Aying in Kreis- und Bezirksliga.

Der 36-Jährige ist nach Schlehdorf gezogen, schaute gegen Antdorf zu und wurde von Jochner flugs verpflichtet. Er ist eine Figur da hinten, da prallen die Stürmer ab“, freut sich Jochner über die Bereitschaft des großgewachsenen Routiniers. „Und er kommuniziert“, nennt der Coach einen weiteren Vorteil des neuen Innenverteidigers. Beim Ausgleichstreffer der Heimelf konnte Pfaffenzeller freilich nicht eingreifen, Da zeigte Schiedsrichter Walter Timm auf den Elfmeterpunkt, nachdem Michi Schratt aus einem Meter Entfernung an die Hand geschossen wurde. Jochner fragte sich allerdings, warum Timms Pfeife stumm blieb, als Matthias Leiß im ersten Abschnitt für jedermann hörbar aus den Kickstiefeln geklopft wurde. „Hart, aber fair“ wäre der geeignete Titel für ein stark umkämpftes Match, in dem Hans Siegert nach abgewehrter Ecke den FCKS mit einem Halbvolley in Führung geschossen hatte. (or)

TSV Perchting-Hadorf - TSV Benediktbeuern 1:0 (1:0) – Eine geschickte Freistoß-Variante brachte den Hausherren das „Tor des Tages“ ein, während die Gäste vor allem im zweiten Durchgang trotz bester Chancen die Kugel nicht im Perchtinger Kasten unterbrachten. Während alle bei einem Freistoß auf eine Flanke in den Strafraum warteten, kam der Ball kurz in den Strafraum zu Christoph Kammerlander, der lief noch ein paar Schritte und nagelte die Kugel dann in die Maschen (8.). „Das haben die wirklich geschickt gemacht“, musste der Beurer Kapitän Benedikt Guggemos zugeben. Im Übrigen standen die Hausherren tief und ließen die Gäste kommen. Nach dem Seitenwechsel erwies sich insbesondere Benedikt Veicht diesmal als Chancentod. „Dreimal sind wir durch den Abwehrriegel durchgekommen und dreimal hat der Bene dann auch vergeben“, berichtete Guggemos: „Und wenn du nichts reinbringst, kannst du auch nicht gewinnen.“ (esc)