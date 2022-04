Kreisklasse 3: Höhenrain schlägt Perchting – Erneute Niederlage für Benediktbeuern

Von: Patrick Staar

Durchgesetzt: Johannes Ohlhof (li.) erzielte beim 2:0-Sieg gegen Perchting den Führungstreffer für die Höhenrainer Kicker. © rst

Zweimal wurde am Wochenende in der Kreisklasse 3 gespielt. Eglfing schlägt Benediktbeuern, Höhenrain ist Perchting überlegen.

TSV Benediktbeuern – ASV Eglfing 1:3 (0:2) – Von der Rolle ist derzeit der TSV Benediktbeuern. „Schade“, bedauert Trainer Willi Link. „Mit zwei Siegen hätten wir die Chance gehabt, uns oben festzusetzen. Aber dafür reicht’s einfach nicht.“ Sein Team habe versucht, die Aufgabe spielerisch zu lösen, der Gegner sei viel aggressiver und laufstärker gewesen.

Warum dies so ist, kann sich der Coach nicht erklären: „Wir hatten eine gute Vorbereitung mit hohen Siegen, aber seit dem ersten Spiel ist die Mannschaft irgendwie gehemmt.“ Hinzu kam, dass sein Team auch Pech hatte und Geschenke verteilte: Dem zweiten Eglfinger Treffer sei eine „klares Foul“ an Benedikt Guggemos vorausgegangen (42.), ASV-Treffer Nummer drei war ein klassisches Eigentor von Fabian Mangold (56.). Den einzigen Benediktbeurer Treffer erzielte Leon Göttinger nach einem Konter (81.). Link hofft auf einen Sieg gegen Garmisch II am kommenden Wochenende: „Sonst fallen wir ins Bodenlose und spielen um die goldene Ananas. Und das will ich nicht.“ (Patrick Staar)

FSV Höhenrain - TSV Perchting-Hadorf 2:0 (0:0) – Mit diesem Erfolg rückt für den FSV der Klassenerhalt in greifbare Nähe. „Das war ein riesen Schritt in die richtige Richtung, aber wir sind noch nicht durch“, bremste Trainer Peter Hösl aufkommende Euphorie. Jedenfalls zeigte er sich „total begeistert“ von seiner Truppe, die der spielerischen Überlegenheit Perchtings mit beherztem Einsatz entgegentrat. „Ich habe der Mannschaft in der Pause gesagt: Es gibt heute keinen Schönheitspreis, sondern nur Punkte“, so Hösl, wobei die Gäste anfangs zwei Chancen vergaben. Die größte Höhenrainer Gelegenheit zur Führung vergab David Lech, als er kurz vor der Pause das Tor nur zum Zentimeter verfehlte. Besser machte es zwei Minuten nach dem Seitenwechsel Johannes Ohlhof, der im Chaos vor dem Perchtinger Tor nach einer Ecke goldrichtig stand – 1:0. Fünf Minuten später hatte Simon Oberrieder an der Strafraumlinie freie Schussbahn zum 2:0. Perchting hatte Pech mit einem Lattentreffer (60.), ebenso wie Lech auf Seiten der Gastgeber zwei Minuten vor dem Ende. „Mehr als zufrieden“, zeigte sich FSV-Coach Hösl. „Die kämpferische Mannschaftsleistung war heute überragend.“ (Rudi Stallein)