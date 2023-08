Gaißach mit Ziel vor Spiel gegen Sauerlach: „Wollen mehr Ballbesitz und mehr Chancen kreieren“

Rückt voraussichtlich in die Startelf: Thomas Lugmair von der SG Gaißach/Wackersberg.

Trainer Gärner ist optimistisch

Von Redaktion Bad Tölz schließen

Am heutigen Donnerstagsabend trifft Gaißach auf Sauerlach. Der Trainer Gärner hat eine klare Vorstellung, wie dieses Spiel angegangen werden soll.

SG Gaißach/Wackersberg - TSV Sauerlach (Do., 19.30 Uhr, in Gaißach) – Ein Nachholspiel der Kreisklasse 4 vom zweiten Spieltag bestreiten die Gaißacher und Wackersberger Kicker gegen den Kreisligaabsteiger TSV Sauerlach. „Ich bin optimistisch“ so der Trainer der SG, Thomas Gärner. „Wir müssen uns verbessern gegenüber dem letzten Spiel, wollen mehr Ballbesitz, müssen mehr Chancen kreieren, aber wir spielen daheim und wollen den nächsten Dreier holen“.

Mit Kapitän Matthias Beutelrock, der sich an der Schulter verletzt hat, fällt allerdings ein wichtiger Mann für dieses Vorhaben aus. Zudem hat sich Patrick Schuhbauer in den Urlaub abgemeldet. Als Ersatz für die beiden denkt Gärner an Bruder Tizian Schuhbauer sowie Thomas Lugmair. Mit Tobias Angermeier wird zudem der beste Torjäger der letzten Saison gegen Sauerlach zumindest wieder auf der Bank Platz nehmen.

Den Gegner kennt Gärner nicht so gut, „die haben viele junge Spieler, aber wir schauen eh nur auf uns“. (jd)