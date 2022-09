Kreisklasse 5: Benediktbeurer Selbstkritik nach „grausamem Kick“ - FCKS siegt dank Joker Leiß

Teilen

Matthias Leiß Goalgetter des FC Kochelsee Schlehdorf © FuPa

Trotz des deutlichen Sieges nahm Thomas Neumeier kein Blatt vor den Mund.

TSV Benediktbeuern – SG Antdorf/Iffeldorf 3:0 (3:0) – „Es war ein grausamer Kick“, urteilte der Beurer Trainer nach 90 einseitigen Minuten gegen das Kellerkind der Kreisklasse 5. Die Spieler geizten ebenfalls nicht mit Selbstkritik. „Alle haben sich geärgert“, hat Neumeier beobachtet. Trotz aller Mängel im Spielaufbau hatten die Hausherren immerhin eine effektive Viertelstunde. Erst wurde Benedikt Veicht durch die Gasse präzise angespielt, der Goalgetter dankte es mit einem schönen Lupfer über den Torwart zum 1:0 (28.). Kurz darauf eine ähnliche Situation auf der gegenüberliegenden Seite, die Veicht zum 2:0 (33.) nutzte. Florian Ketterl machte mit seinem coolen Strafstoß zum 3:0 (42.) früh den Deckel auf ein zerfahrenes Spiel. Das hätte vom Ergebnis her durchaus noch deutlich höher ausfallen können, doch Veicht ließ ein paar Hochkaräter liegen. „Das Zu-Null ist immerhin ein guter Ansatz“, meinte Neumeier beschwichtigend, „aber am kommenden Sonntag in Andechs müssen wir deutlich mehr bringen, wenn wir an der Tabellenspitze bleiben wollen.“ sts

FC Kochelsee Schlehdorf – MTV Dießen 2:1 (0:1) – Spielerisch war es nicht unbedingt eine Glanzleistung, was die Hausherren gegen den Tabellenzweiten ablieferten, aber mit Kampf, Glück und Matthias Leiß wurden es in der Schlussphase dann doch drei Punkte. Nach einer passablen Anfangsphase kam der MTV durch Yannick Friedrich (21.) zur glücklichen Führung. Den vorausgegangenen Freistoß wehrte Schlussmann Markus Lantenhammer ab, doch gegen Friedrichs Nachschuss war er machtlos. „Danach haben wir aufgehört Fußball zu spielen“, berichtet Trainer Simon Lantenhammer vom Bruch im Kochler Spiel. Michael Schratt hatte zwar den Ausgleich auf dem Fuß, versemmelte aber den Hochkaräter.

Nach der Pause ein ähnliches Bild: Die Hausherren lieferten sich einen bravourösen Kampf mit dem MTV, allerdings ohne zählbaren Erfolg. Der stellte sich in der Schlussphase dann doppelt ein. Eigentlich sollte Leiß wegen muskulärer Probleme geschont werden, doch angesichts der drohenden Niederlage entschloss sich das Kochler Trainer-Duo in den letzten zehn Minuten alles auf die Karte Leiß zu setzen. Das Hasardspiel ging auf: Erst erzielte der Joker per Kopf den Ausgleich (85.), und kurz darauf krönte Leiß mit einem Abstauber zum 2:1-Endstand (89.) seinen Kurzeinsatz. sts