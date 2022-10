Kreisklasse 5: Benediktbeuern droht Abstiegsrunde – FCKS feiert Spektakel-Sieg

Kämpft für den FCKS: Goalgetter Matthias Leiß (re.) hat in der Nachspielzeit obendrein den richtigen Riecher. Foto: or © or

Der FC Kochelsee-Schlehdorf siegt nach 0:2-Rückstand in Unterzahl. Der TSV Benediktbeuern zeigt einen schwachen Auftritt gegen Penzberg. Kreisklasse 5 kompakt.

TSV Benediktbeuern – ESV Penzberg 1:4 (1:2) – Das Zeugnis, das Thomas Neumeier seinen Kickern nach der Partie ausstellte, ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. „Die Raumaufteilung war schlecht, das Zweikampfverhalten ungenügend, die läuferische Klasse mangelhaft“, listete der Beurer Trainer auf. „Von der Nummer eins bis zur 15 haben alle Spieler diese Niederlage ziemlich wehrlos über sich ergehen lassen.“

Das uninspirierte Treiben war vom Anpfiff weg zu spüren, und so ließ sich Marlon Markart auch nicht lange zur Penzberger Führung (2.) bitten. Dass dem Treffer ein Handspiel vorangegangen war – geschenkt. „Das darf keine Ausrede sein“, so Neumeier. Denn es ging nahtlos weiter mit der mäßigen Leistung, und Penzberg erhöhte auf 2:0 (16.). Auch der Anschlusstreffer von Benedikt Guggemos (24.) brachte die Hausherren nicht in die Spur. „Entschlossenheit und die nötige Körpersprache habe ich vermisst“, verdeutlicht der gefrustete Trainer. Und so legten die Gäste in der zweiten Halbzeit zwei weitere Treffer (62./89.) zum ungefährdeten Sieg nach. Mit der ersten Klatsche auf heimischem Geläuf und dem Abrutschen auf Platz vier ist die Versetzung in die Meisterrunde in der dicht gedrängten Tabelle akut gefährdet. „Vielleicht war’s ein einmaliger Ausrutscher“, hofft Neumeier auf baldige Besserung.

TSV Perchting-Hadorf – FC Kochelsee Schlehdorf 2:3 (2:0) – Ganz anders war die Stimmungslage beim Schlehdorfer Trainergespann Max Jochner und Simon Lantenhammer – nämlich himmelhoch jauchzend. Allerdings erst nach dem Schlusspfiff in Minute 97. „Puh, der Wahnsinn, dass wir dieses Spiel noch drehen“, schnaufte Lantenhammer tief durch. Matchwinner war – nach dem 2:1 gegen Dießen – bereits zum zweiten Mal in der Schlussphase einer Partie Matthias Leiß (90. + 1), der sich angeschlagen durchs Spiel schleppte. Als die insgesamt wilde Partie dem 2:2-Remis entgegen plätscherte, das durchaus „gerecht gewesen wäre“, wie Lantenhammer urteilt, drosch der Schlehdorfer Goalgetter aus 20 Metern beherzt drauf. Tückisch setzte die Kugel vor Perchtings Christian Plannerer auf und sprang über den Schlussmann zum siegbringenden Tor in die Maschen. Es war das glückliche Ende zweier unterschiedlicher Spielhälften. „In der ersten Halbzeit waren wir gar nicht auf dem Platz“, rügte Lantenhammer. Das nutzte Rexhep Shatraj (20./39.) zur komfortablen 2:0-Führung. Nach dem Wechsel rafften sich die Gäste auf, kamen durch einen schmeichelhaften Elfer, den Thomas Pfaffenzeller (65.) verwandelte, und Sepp Fischer (80.) zum Ausgleich, ehe Leiß seinen kämpferischen Einsatz krönte. (sts)