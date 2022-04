Kreisklasse: Bad Tölz empfängt strauchelnde Ayinger - FCKS tritt auswärts beim ASV Antdorf an

Von: Oliver Rabuser

SV Bad Tölz: Fabio Ratte (am Ball) © Rudi Stallein

Der SV Bad Tölz empfängt zuhause die SG aus Aying. Der cFC Kochelsee-Schlehdorf hofft auswärts beim ASV Antdorf auf den großen Wurf im Abstiegskampf.

SV Bad Tölz – SG Aying-H. (Fr., 19.30 Uhr)

Bad Tölz - Gelöst und entspannt ist inzwischen die Stimmung beim SV – erst recht nach dem 1:0-Derbysieg gegen den SC Rot-Weiß. In den fünf Begegnungen nach der Winterpause hat das Team von Daniel Heidemann fleißig angeschrieben, nur gegen den TuS Geretsried II ist man leer ausgegangen. Dennoch gehen die Tölzer konzentriert in ihr zweites Heimspiel gegen die SG; wegen einer Maibaumfeier am Sonntag hatten die Ayinger um eine Spielverlegung gebeten.

„Auch wenn wir neun Punkte vom Abstiegsplatz entfernt sind, dürfen wir jetzt nicht zum Höhenflug abheben, den Aying ist unberechenbar“, mahnt Teamsprecher Lukas Hintermeier. Als launische Diva hat sich die Spielgemeinschaft im bisherigen Saisonverlauf präsentiert. Dem gesamten Spitzenquartett hat die SG ordentlich Punkte abgeknöpft – allerdings datieren diese Glanzlichter allesamt aus der Hinrunde.

Nach der Winterpause hat Aying ordentlich Prügel bezogen und noch keinen einzigen Punkt ergattert. Das soll sich auch heute Abend auf der Flinthöhe fortsetzen, schließlich gilt es auch, das 0:1 aus der Vorrunde wettzumachen. Die Vorzeichen hierzu stehen bestens: Trainer Heidemann kann aus einem vollen Kader auswählen; auch Mittelfeldmann Erdem Cakir ist wieder fit für 90 Minuten. (Wolfgang Stauner)

ASV Antdorf – FC Kochelsee Schlehdorf (Fr., 19.30 Uhr)

Antdorf - Es könnte der große Wurf werden. Mit einem Dreier beim ebenfalls abstiegsbedrohten ASV Antdorf könnte dem FCKS ein „wichtiger Schritt“ gelingen. So sieht’s zumindest Maxi Wagner. Der FC-Coach ordnet zwar alle restlichen fünf Saisonmatches als „Sechs-Punkte-Spiele“ ein; die Partie in seinem Heimatort hat dennoch vorrangige Bedeutung. Wagner hofft auf ein angeknackstes Selbstvertrauen seitens der Gastgeber, nachdem die zuletzt drei Niederlagen einstecken mussten. Gleichwohl warnt er vor „Abstiegskampf pur“. „Körperlich wird es sicher zur Sache gehen.“ Darauf habe er seine Mannen während der Woche vorbereitet.

Denn zuletzt gegen Uffing habe das im ersten Spielabschnitt noch nicht so geklappt. „Wir dürfen uns nichts gefallen lassen, müssen uns wehren.“ Prinzipiell habe sich die Mannschaft während der drei Punktgewinne in den vergangenen Wochen „einigermaßen stabilisiert“. Doch hakt es derzeit am Torabschluss. „Vorne ist es noch zu mau“. Liegt natürlich auch daran, dass Torjäger Matthias Leiß weiter angeschlagen ist und nur Teileinsätze fahren kann.

Dominik Simmeth fällt krank aus, schwerer aber wiegt der Ausfall des zuletzt so starken Tormanns Florian Lantenhammer. Der nämlich wurde Anfang der Woche zum zweiten Mal Papa, und da möchte er natürlich parat stehen, wenn die Gemahlin aus dem Krankenhaus entlassen wird. Einspringen wird Bruder Markus, dem Wagner gleichermaßen das volle Vertrauen ausspricht. (Oliver Rabuser)