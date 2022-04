SV Bad Tölz: Nur einmal in Gefahr gegen Tabellenzweiten

Von: Patrick Staar

Eine ereignisarme Partie lieferten sich der SV Bad Tölz und die SG Hausham. © Ludsteck

Hoch zufrieden war SV-Trainer Daniel Heidemann nach dem Remis beim Tabellenzweiten.

SG Hausham – SV Bad Tölz 0:0 – „Meine Mannschaft hat sehr diszipliniert agiert. Die Idee, wie wir Fußballspielen wollen, greift langsam.“ Nur eine erwähnenswerte Torchance konnten sich die Gastgeber erarbeiten, die hatte es aber in sich: Nach einer Ecke erst Franz-Josef Schneider auf der Torlinie und dann auch noch Muhammed Budak (25.).

„Da haben wir Glück gehabt“, gibt Heidemann zu. In der zweiten Halbzeit hatte sein Team dem Gegner den Zahn gezogen, auch bei Kontern kam keine Gefahr mehr auf. Ebenso wenig konnten sich allerdings auch die Tölzer Chancen erarbeiten: „Ein Sieg war nicht drin“, sagt Heidemann. „Dafür waren wir nach vorne nicht effektiv genug.“ Herausragengend in einer starken Tölzer Mannschaft waren nach Ansicht des Trainers Torhüter Max Hollmann, Innenverteidiger Lukas Hintermeier und Flügelspieler Jonas Trautwein. Um in der Kreisklasse zu bleiben, müsse sein Team aus den letzten acht Spielen elf Punkte holen: „Dann haben wir eine starke Saison gespielt.“ (Patrick Staar)