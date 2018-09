KK 3: Benediktbeuern gegen Uffing – Münsing im Aufwind

Dem Favoriten ein Bein stellen

von Redaktion Bad Tölz schließen

Der TSV Benediktbeuern erwartet am Samstagmittag den SV Uffing. Münsing möchte den Aufwärtstrend gegen Eglfing fortsetzen. Die Vorschau der Kreisklasse 3.

TSV Benediktbeuern - SV Uffing (Sa., 14 Uhr) – Mit vier Punkten steht die Elf von Thomas Gärner auf dem vorletzten Tabellenplatz und sollte allmählich den zweiten Sieg einfahren. Doch jetzt kommt zum Auftakt zweier englischer Wochen ausgerechnet Spitzenreiter Uffing. „Das ist der absolute Favorit auf den Titel“, findet der Trainer, sieht die Punkte aber noch lange nicht beim Gegner. Ein Grund dafür ist das Duell in der vergangenen Saison: „Da sind wir mit einer Notbesetzung nach Uffing gefahren und haben 3:1 gewonnen.“ Viel wird davon abhängen, ob man Uffings Spielmacher Georg Kuttner in den Griff bekommt. Gärner ist überzeugt: „Wir werden alles versuchen, um dem Favoriten das Gewinnen so schwer wie möglich zu machen.“ dh

TSV Benediktbeuern: Schönsteiner- F. Kiefersauer (?), Öttl, F. Deiser, Ketterl, Bauer, B. Guggemos, Zelfel, Schandl, Ch. Lautenbacher (?), Poschenrieder, Reßl, Kibili, Th. Pölt, Teufel, M. Kölbl (ETW)

ESV Penzberg - FCK Schlehdorf (Sa., 15.30 Uhr) –Trotz eines spielfreien Wochenendes hat sich am Personalnotstand bei den Kochelseern nichts geändert. „Wir haben zwölf sichere Spieler und drei Fragezeichen“, zählt Klaus Fahrner auf. Die Grippewelle hat Toni Resenberger, Joey Daser, Vladimir Nedeljkovic und Tormann Florian Lantenhammer erwischt. Dazu hat sich Markus Kröner im Abschlusstraining verletzt. „Und das gerade in der Zeit, wo wir Woche für Woche Punkte sammeln könnten“, bedauert der 42-Jährige mit Blick auf die kommenden Spiele. Wieder zur Verfügung stehen Sebastian Reissenweber und Matthias Leiß. or

TSV Schäftlarn – TSV Peißenberg (Sa., 16 Uhr) – Nach dem 2:1-Last-Minute-Sieg in Eglfing ist das Stimmungsbarometer bei David Balogh sprunghaft angestiegen. „Da haben Kampfgeist, Wille und Gemeinschaft gepasst“, freut sich der Schäftlarner Coach, dass sein Team die „Grundtugenden“ auf den Platz gebracht und „das körperliche Spiel“ angenommen hat. „Das war ein positiver Ansatz, da müssen wir weiter machen“, fordert Balogh für das Match gegen Mitaufsteiger Peißenberg. Kopfzerbrechen bereitet der enge Kader: „Viel Verletzungspech, kranke Spieler, Angeschlagene – es kommt viel zusammen. Aber wir haben trotzdem eine schlagkräftige Mannschaft.“ rst

TSV Schäftlarn: A. Schröferl – Prölß, Blomeyer, D. Schröferl, Lichtenegger, Zimmermann, Kolle, Graham, Kafka, Westermeier, Soldner, M. Friedrich, Schmitt

FC Garmisch II - SV Eurasburg-Beuerberg (Sa., 16.45 Uhr) – Das Selbstbewusstsein nach sechs Siegen in Serie ist top. Doch ausgerechnet vor dem Match beim Tabellendritten gehen dem SVEB die Spieler aus. Matthias Maier, Hubert Götzinger, Hadiz Pasic und Julian Jäger sind verletzt, Dominik Greimel ist im Urlaub, Laurin Sturm verhindert. Da muss sich der Trainer über die Aufstellung nicht viele Gedanken machen. „Die Voraussetzungen sind nicht die besten“, bestätigt Klaus Brand und ergänzt mit einem leichten Anflug von Sarkasmus: „Mehr als elf dürfen ja sowieso nicht spielen.“ Und die gibt der Kader gerade noch her. „Wir wollen trotzdem punkten und schauen, was möglich ist.“ rst

SV Eurasburg-B.:Heigl – Knaupp (?), C. Knobloch, Delli-Zotti, Geiger, Hartmann, Seelbach, M. Holzer, Manhart, Gellner, Lange, G. Holzer, R. Knobloch, Waldherr.

SV Münsing - ASV Eglfing (So., 16 Uhr) – Die Gastgeber sind nach dem 3:0-Erfolg gegen Unterammergau wieder in der Spur. Damit das so bleibt, hofft Christos Georgiadis auf einen ebenso motivierten Auftritt seines Teams am Sonntag. „Jetzt geht es darum, unsere starke Leistung zu wiederholen“, sagt der Coach. „Zu Hause müssen wir das Spiel machen, ähnlich wie am Mittwoch“, fordert er. „In der Liga kann jeder jeden schlagen, wenn er einen guten Tag hat“, warnt Georgiadis davor, nach dem jüngsten Erfolg übermütig zu werden. „„Aber gegen Eglfing wollen wir einen weiteren Sieg mitnehmen.“ rst

SV Münsing: Berger, Maier – Hirn, Auer, Mannweiler, Gkouziotis, A. Holzer, J. Holzer, Buchloh, Zachenbacher, Schmid, Schönacher, Seitz, Manhart, Ehgartner.