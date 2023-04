Kreisklasse: Veichts Hattrick schüttelt Verfolger ab – Unverdienter SVT-Sieg – FSV im dritten Anlauf

Von: Nick Scheder, Wolfgang Stauner, Rudi Stallein

Ein Freistoß lässt den Knoten platzen: Andreas Mühr (Mitte) trifft für Höhenrain ins Kreuzeck und eröffnet den Torreigen zum 4:0-Sieg über den TSV Irschenberg. Foto: hans lippert © hans lippert

Der TSV Benediktbeuern siegt im Spitzenspiel deutlich. Der SVT gewinnt hingegen glücklich. Im dritten Anlauf gelingt auch dem FSV Höhenrain ein Dreier.

SV Uffing – TSV Benediktbeuern 1:4 (0:1) – Auch wenn sich das Ergebnis beinahe so liest: Ein lockerer Osterspaziergang war der Beurer Sieg keineswegs. Die Hausherren waren vom Anpfiff weg drauf aus, ihrem ehemaligen Trainer Thomas Neumeier das Fest zu vermiesen. Doch die Gäste waren ebenso präsent. „Das zeichnet uns aus: Wir sind von der ersten Minute im Spiel und haben in der heißen Anfangsphase gut dagegengehalten“, lobt Neumeier seine Elf, die auf den urlaubenden Abwehr-Chef Florian Ketterl verzichten musste und auch einige angeschlagene Spieler in ihren Reihen hatte.

Da spielte es den Gästen in die Karten, dass Johann Leis von der Fünferkante schon früh das 1:0 (8.) gelang und damit den Beurern zusätzliche Sicherheit und Selbstbewusstsein einflößte. Benedikt Veicht hatte kurz vor der Halbzeit sogar das 2:0 auf dem Fuß, vergab aber. Das Versäumnis holte er im zweiten Durchgang nach. Mit seinem Hattrick (52./82./87.) tütete er den Sieg des Spitzenreiters ein; da hatte auch der Uffinger 1:2-Anschlusstreffer (81.) nur kurz Bestand. Mit diesem deutlichen Sieg hat der Spitzenreiter seinen ärgsten Verfolger vorerst abgeschüttelt. Entsprechend zufrieden war Neumeier: „Vielleicht ist unser Sieg um ein Tor zu hoch ausgefallen, aber aufgrund der geschlossenen Mannschaftsleistung war er allemal verdient.“ sts

FSV Höhenrain – TSV Irschenberg 4:0 (1:0) – Nach zwei Unentschieden gelingt dem FSV im dritten Anlauf der erhoffte Sieg. „Wir sind erleichtert, dass wir drei Punkte eingefahren haben. Das nimmt den Druck ein bisschen weg“, stellt FSV-Coach Klaus Heller zufrieden fest. Trotz des am Ende klaren Erfolgs taten sich die Gastgeber anfangs schwer. „Da waren wir zu wenig aktiv“, so Heller. Das änderte sich, nachdem Andreas Mühr mit einem Freistoß ins Kreuzeck (16.) die Anspannung löste. Als Max Feirer eine schöne Kombination (58.) zum 2:0 abschloss, standen die Weichen endgültig auf Sieg. „Danach hat die Ordnung gepasst, da haben wir uns leichter getan“, erklärt Heller. Martin Schneider (80.) mit einem Schuss von links ins lange Eck und Martin Erl über die rechte Seite (88.) machten in der Schlussphase alles klar. „Die zweite Halbzeit haben wir gut kontrolliert und über 90 Minuten nicht viel zugelassen“, sagt Heller, mahnte jedoch gleich: „Es ist nur ein Etappensieg, nächste Woche gegen Eurasburg wird es genauso schwer.“ rst

SV Bayrischzell – SV Eurasburg-Beuerberg 3:3 (2:1) – Nach anfänglichem Geplänkel wähnten sich die Gäste Mitte der ersten Halbzeit auf dem richtigen Weg. Doch der Schiedsrichter pfiff den Eurasburger Führungstreffer zurück. So kam es, dass plötzlich die Gastgeber in Führung gingen, und das binnen drei Minuten (35./37.) gleich mit 2:0. „Da haben sie uns kalt erwischt“, räumte SV-Trainer Felix Jung ein. Michael Kerschbaumer setzte mit dem 1:2-Anschlusstreffer (45.) „das wichtige Signal, dass es noch nicht vorbei ist“. Als David Nocker mit einem mustergültigen Angriff und feinem Doppelpass mit Lukas Bergmoser kurz nach der Pause zum 2:2 ausglich, war die Partie wieder offen. Ein aus Eurasburger Seite umstrittener Handelfmeter bescherte den Gästen einen erneuten Rückstand, den Christian Marschner in der 68. Minute mit Unterstützung des Bayrischzeller Torhüters erneut ausglich. „Kurzzeitig war ich maximal geschockt über die ärgerlichen Gegentore“, gestand SV-Coach Jung. „Der Lucky Punch ist leider nicht mehr gelungen.“ rst

ASV Eglfing – FF Geretsried 2:0 (1:0) – Es läuft noch nicht rund für die Fußball-Freunde in der Abstiegsrunde. Vor allem mit dem schnörkellosen Kick-and-Rush mancher Klubs tue sein Team sich schwer, musste Johann Latanskij nach der 0:2-Niederlage in Eglfing einräumen. „Hoch und weit und hinterherlaufen können sie auch“, meint der FFG-Coach zur gegnerischen Spielweise. „Gelaufen sind sie mehr als wir.“ Letztlich „hatte Eglfing auch die bessere Einstellung, das Spiel zu gewinnen.“ Fast waren die Mannschaften schon in der Kabine, als Eglfing nach einem Einwurf überraschend in Führung ging. „Das ist so kurz vor der Pause tödlich“, sagt Latanskij. Nach dem Seitenwechsel habe sich der eine oder andere „mehr mit dem Schiedsrichter beschäftigt, als mit dem eigenen Spiel“, was sich in zwei Zeitstrafen äußerte und dem Versuch, das Spiel noch zu drehen, nicht dienlich war. „Deshalb muss aber jetzt keiner den Kopf hängen lassen“, meint Latanskij. „Es bricht keine Welt zusammen, aber wir wissen, dass die Saison schwierig wird.“ rst

SV Bad Tölz – FC Rottach-Egern 4:3 (1:1) – Mit einem umkämpften – und sehr glücklichen – Sieg haben die Tölzer die Tabellenführung in der Abstiegsqualifikation Gruppe G behauptet. „Wir hatten 15 Minuten, in denen wir zwingend gespielt haben, mehr nicht“, räumt Trainer Klaus Riedmüller ein. Zum Glück für den SVT reichte die Viertelstunde aus, um Tore durch Muhammed Budak (62.), Erdem Cakir (65.) und Hüseyin Kocyigit per „Freistoß-Traumtor“ (68.) zu machen und das Spiel zu entscheiden. Die erste Halbzeit war laut Riedmüller noch schlechter, Simon Gramüller (35.) hatte trotz Dominanz des Gegners die 1:0-Führung erzielt. „Da hätten wir eigentlich zurückliegen müssen. Mir tut es fast leid für die Rottacher, dass sie dieses Spiel verloren haben.“ Mehr als der 3:4-Anschlusstreffer von Sebastian Lechner (88.) war für den nun Vorletzten der Abstiegsrunde nicht drin. „Wenn man vorne steht, läuft’s eben trotzdem“, sagt der Tölzer Trainer, dessen Fazit lautet: „Abhaken und weiter arbeiten.“ nic