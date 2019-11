Lenggrieser SC verliert Spiel und Tabellenführung - SV Ohlstadt abgezockt

„Ein Unentschieden wäre nicht unverdient gewesen“

von Hans Demmel schließen

Es war wie im Hinspiel: Lenggries lag auch beim Rückspiel gegen den SV Ohlstadt mit 1:2 im Hintertreffen.

Möglichkeiten wie beim Saisonstart, das Blatt nach Wiederbeginn zu wenden waren vorhanden, doch diesmal verließ die Truppe von Trainer Jan Tischer als 3:1 (2:1)-Sieger den Platz.

Die Gäste waren in der ersten Halbzeit absolut überlegen, setzten die Hausherren gewaltig unter Druck. Immer wieder suchten die Ohlstädter ihren Torjäger Max Schwinghammer, und der groß gewachsene Angreifer bereitete der LSC-Defensive einen arbeitsreichen Nachmittag. Recht überraschend gelang den Hausherren dann der Führungstreffer. Luis Jendrzej setzte sich auf der rechten Außenbahn durch, passte scharf nach innen, und Toni Berger ließ mit einer Direktabnahme SVO- Keeper Kevin Ziener keine Chance. Ohlstadt zeigte sich allerdings wenig beeindruckt. Die Partie spielte sich überwiegend in der Lenggrieser Hälfte ab. Und schließlich wurden die Bemühungen der Gäste belohnt. Für deren verdiente 2:1-Pausenführung waren freilich zwei Standards erforderlich. Da zirkelte zunächst Maxi Schwinghammer, nach einem Handspiel von Leo Gerg, den Ball sehenswert in den Winkel. Und dann stieg nach einer Ecke von Bernhard Kurz dessen Mitspieler Jonas Thümmler am höchsten und nickte die Kugel in die Maschen. Für die Hausherren hatte lediglich Max Scheck vor dem Seitenwechsel noch eine Chance, doch Ziener klärte mit einer Fußabwehr.

Ohlstadt kontert eiskalt

Die zweite Halbzeit begann mit einer erneuten Möglichkeit für Ohlstadt. Schauer lenkte zur Ecke. Aber dann drehten die Lenggrieser auf, wollten unbedingt das Blatt wenden. Da hämmerte zunächst der eingewechselt Max Schmid über das Gehäuse und scheiterte kurz darauf am Gästetorwart. Scheck versuchte es mit einem Drehschuss und verfehlte das Ziel nur knapp. Dann traf Stefan Reiser mit einem wuchtigen Kopfball nur den Rücken seines Kameraden Basti Biagini, ansonsten wäre der Ausgleich fällig gewesen. LSC- Coach Martin Lindner meinte: „Ein Unentschieden wäre nicht unverdient gewesen.“

Seine Mannen versuchten Vieles, doch ein Konter der Ohlstädter machte den Bemühungen einen Strich durch die Rechnung. In der Nachspielzeit traf Bernhard Kurz zum 3:1-Endstand. Damit überwintern die Lenggrieser nicht wie erhofft an der Tabellenspitze, sondern müssen den Platz an der Sonne an den TSV Otterfing abtreten.