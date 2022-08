Lenggrieser SC zum Spitzenspiel in Hausham - Simon fordert „mehr Aggressivität und Ballkontrolle“

Hohes Tempo, immer druckvoll, immer nach vorne: SG-Trainer Stephan Leitner weiß, wie die Lenggrieser um Kilian Mürnseer (li.) in Hausham auftreten werden. Foto: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Erster gegen Dritter! Der LSC tritt am Freitagabend bei der SG Hausham zum Flutlicht-Kracher an. Trainer Stefan Simon will die Serie ausbauen.

Lenggries – Zwei überlegene Siege hat der Lenggrieser SC bislang eingefahren und dabei neun Tore erzielt. Fünf davon im Derby gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz. Eigentlich kein Grund zu Klagen, doch Trainer Stefan Simon war nicht restlos zufrieden mit dem 5:2 am Samstagnachmittag. „Phasenweise war’s ganz schon wild von uns“, hatte Simon im Nachgang analysiert. Beim Auswärtsspiel gegen die SG Hausham (heute, 19.30 Uhr) soll sich das ändern. Der Trainer will mehr „Aggressivität und Ballkontrolle“ sehen.

Um das seinen Burschen einzubimsen, hat der Coach die beiden Trainingseinheiten unter der Woche genutzt. Die zweiten Bälle sollen besser angegangen und die Räume enger gemacht werden. „Da waren wir nicht gut gestaffelt und haben dem Gegner immer wieder Freiräume gegeben“, so Simon. Auch Schlussmann Max Kleim, der nach überstandenem Zehenbruch erstmals wieder im Tor stand, muss seiner Meinung nach die brenzligen Situationen technisch sauberer klären. „Man hat ihm die fehlende Spielpraxis angemerkt.“

Lenggrieser SC: Coach Simon rechnet mit „ungeheurer Laufbereitschaft“ der SG Hausham

Was Simon und seine Burschen in Hausham erwartet? „Eine ungeheuere Laufbereitschaft ist wohl der erste Ansatzpunkt für einen Aufsteiger“, mutmaßt der Trainer, der auf der Zentralen Sportanlage die identische Mannschaft aufbieten kann wie zuletzt. Die SG hat nämlich als Zweiter der Kreisklasse 2 in der Relegation die DJK Waldram zweimal mit 2:1 geschlagen und damit den Aufstieg nach dreijähriger Kreisklassigkeit perfekt gemacht.

In der höheren Spielklasse scheint sich das Team von Trainer Stephan Leitner durchaus wohl zu fühlen. Ein Remis (1:1 gegen Miesbach) und ein 3:1-Sieg bei Real Kreuth haben vier Punkte und Platz drei eingebracht. Insofern verdient die Partie sogar das Prädikat Spitzenspiel.

Lenggrieser SC ist noch ungeschlagen und will die Tabellenführung ausbauen

Auch gegen Lenggries wollen Leitners Mannen Zählbares auf eigenem Platz behalten. Den Kontrahenten hatte der SG-Coach im Vorfeld schon in Augenschein genommen: am ersten Spieltag beim 4:0-Sieg in Holzkirchen. Leitners Einschätzung: „Lenggries spielt mit hohem Tempo, immer druckvoll, immer nach vorne – darauf müssen wir uns einstellen.“

Auch der LSC-Coach hat die Stärken des Gegners in Erfahrung gebracht: „Die Haushamer stehen tief und können gut kontern. Aber“, so Simon, „das soll uns nicht beeinflussen.“ Den dritten Dreier in Folge wollen die Titelfavoriten auf alle Fälle anschreiben. (WOLFGANG STAUNER)

Lenggrieser SC

Kleim – Angermeier, Biagini, Kreher – L. Gerg, Dix, Freiberger, Mürnseer – Schnaderbeck, Demmel, J. Gerg – M. Gerg, Hartmann, Rinner, Laß.