„Extrem frustrierend und unverdient“: RW Bad Tölz verliert zum vierten Mal in Folge

Sonst zuverlässiger Rückhalt, doch in Holzkirchen nicht rechtzeitig am Ball: RW-Torwart Siegfried Bahner.

Vier Spiele ohne Punkt, drei ohne einen Treffer

Von Wolfgang Stauner (Redakteur) schließen

Zum vierten Mal in Folge ging Kreisliga-Aufsteiger SC Rot-Weiß Bad Tölz punktemäßig leer aus, blieb zum drittel Mal sogar ohne Torerfolg.

Holzkirchen/Bad Tölz – „Das ist extrem frustrierend und unverdient“, bilanziert Trainer Sebastian Wagner nach der 0:1-Niederlage beim TuS Holzkirchen II. Die Erkenntnisse seiner Ursachenforschung: „Offensiv sind wir zu harmlos. Vor dem Tor fehlt die letzte Konsequenz.“

Die Ladehemmungen der Gäste aus dem Isarwinkel deuteten sich bereits im ersten Durchgang an. Auf dem Nebenplatz an der Haidstraße, der offiziell als Rasenplatz ausgewiesen, aber in Wirklichkeit einem Kartoffelacker ähnlicher ist, hatte Max Geisler bei einem Nachschuss das 1:0 auf dem Fuß. Doch TuS-Schlussmann Markus Grünewald tauchte bei dem 16-Meter-Schuss reaktionsschnell in die Ecke ab. Über die Flügel kreierten Abu Swid und Max von Sazenhofen die eine oder andere halbwegs gefährliche Situation. Doch aufgrund der zahlreichen Ausfälle und Umstellungen, die Wagner von einer zur nächsten Begegnung vornehmen muss, stimmten die Laufwege nicht, und die Vorlagen erreichten keinen Vollstrecker.

Als kurz nach der Pause Fatih Kocyigit einen guten Abschluss knapp neben den Holzkirchner Kasten setzte, schwante Wagner, der sich diesmal als Innenverteidiger aufgestellt hatte: „Entweder ist das ein klassisches Null-zu-Null-Spiel, oder der gewinnt, der das erste Tor schießt.“

Das waren die Hausherren. Der eingewechselte Drilon Shukaj fasste sich ein Herz, zog von der rechten Seite nach innen und zirkelte den Ball wuchtig Richtung Tölzer Kasten. Das Leder setzte noch einmal kurz auf und flutschte dann Keeper Siegfried Bahner unter den Armen zum entscheidenden 1:0 durch. „Sigi hat den Ball spät gesehen“, entschuldigt Wagner den spielentscheidenden Schnitzer, „das war sehr unglücklich.“ Weitere Hochkaräter fehlten in der restlichen halben Stunde auf beiden Seiten.

Auch wenn die Tölzer für den Ausgleich rackerten, war – so Wagner – „immer ein Abwehrbein dazwischen“. Inzwischen sind die Rot-Weißen auf Platz sieben der Kreisliga 1 abgerutscht und hoffen gegen Schlusslicht Sauerlach auf ein Erfolgserlebnis. Den Frust würde ein Dreier fürs Erste verscheuchen. (Wolfgang Stauner)

TuS Holzkirchen II – SC/RW Bad Tölz 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 (72.) Shukaj. – Schiedsrichter: Thomas Sonnleitner (Lenggr. SC). – Zuschauer: 75.

SC/RW: Bahner – Ertl, Rindhofer, Wagner, Furfaro (67. Standke) – Geisler, v. Sazenhofen (74. Wegner), Saiti, Abu Swid (46. Dogan), Ackermann.