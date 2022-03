Landesliga Südwest: Bad Heilbrunn verliert, Geretsried gewinnt in letzter Minute - Garmisch furios

Teilen

Garmisch-Partenkirchen feierte einen wichtigen Auswärtserfolg. © Rabuser

Bad Heilbrunn verliert in letzter Minute. Garmisch überzeugt nach Saller-Rücktritt. Olching unterliegt Geretsried. Die Spiele der Landesliga Südwest im Überblick.

München - In der Landesliga Südwest erlebte der SV Heilbrunn zum zweiten Mal erneut ein „Drama“. Zuletzt hatte das Team von Trainer Walter Lang nach langer Nachspielzeit mit 2:3 gegen den SV Egg verloren. Jetzt gab es gegen den FV Illertissen II die nächste Pleite in der „Verlängerung“. Mit den Toren von Felix Gellner (37.) und Peter Auer (88.) schienen sich die Gäste einen Punkt gesichert zu haben. Doch in der 94. Minute sorgte Yannik Egle für das 3:2 der Gastgeber.

Ein Trainerwechsel macht oft neue Kräfte frei: Dies zeigte sich beim 3:0-Auswärtssieg des 1. FC Garmisch-Partenkirchen beim VfR Neuburg/Donau. Letzte Woche hatte der langjährige Erfolgs-Coach Christoph Saller nach einer Niederlagen-Serie seinen Rücktritt erklärt. Jetzt lieferten seinen ehemaligen Schützlinge eine bärenstarke Leistung: Bereits in der vierten Minute besorgte Jonas Schrimpf das 0:1. Kurz vor der Pause legte Moritz Müller endgültig die Basis für den Auswärtssieg. Den dritten Treffer für die Werdenfelser erzielte Stefan Dürr (82.).

Als Außenseiter ging TuS Geretsried in die Partie gegen den zuletzt so erfolgreichen SC Olching. Doch das oberbayerische Duell verlief spektakulär und spannend bis zur „Overtime“. Die Gäste gingen bereits nach 18 Minuten durch Paul Niehaus im Führung. Für die Geretsrieder, die im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand stehen, erzielte Nikolaos Karpouzidis nach einer halben Stunde den Ausgleich. Nach einer Stunde profitierten die Olchinger von einem Eigentor durch Sebastian Rosina. Doch die Dramatik sollte sich noch steigern, denn in der 74. Minute erzielte Leonardo Lajqj den erneuten Ausgleich. In der langen Nachspielzeit sorgte Robin Renger mit seinem ersten Saisontor für Erleichterung in Geretsried.

Der TSV Gilching/Argelsried bleibt nach dem 1:0-Auswärtssieg bei Cosmos Aystetten im Titelrennen. In personeller Unterzahl, Christian Rodewald hatte in der 61. Minute die Ampelkarte gesehen, verwandelte Murat Ersoy in der 64. Minute den Matchball. (Klaus Kirschner)