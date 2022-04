SV Bad Heilbrunn: „Moralisch sind wir eines der stärksten Teams der Liga“

Von: Wolfgang Stauner

Jubeln wollen die Heilbrunner um (v. li.) Thomas Pföderl, Max Lechner, Kapitän Toni Krinner und Andrè Tiedt nach dem jüngsten Erfolg auch am Sonntag nach dem Heimspiel gegen den SC Ichenhausen. © Ewald Scheitterer

Der 4:3-Erfolg gegen Cosmos Aystetten am Mittwochabend verschaffte dem SV Bad Heilbrunn zumindest eine kurze Verschnaufpause im Abstiegskampf.

Bad Heilbrunn – Doch bereits am Sonntagnachmittag (14.15 Uhr) heißt es wieder: Alle Kräfte mobilisieren gegen eine Mannschaft, die in der Tabelle zwar ziemlich weit oben steht, allerdings keine Chancen mehr auf den Aufstieg hat – den viertplatzierten SC Ichenhausen.

Das sah in der Hinrunde noch ganz anders aus. Am 14. Spieltag waren die beiden Kontrahenten punktgleiche Tabellennachbarn auf Position vier und fünf. „Da hat sich viel getan seither“, räumt Teamsprecher Christoph Hüttl ein, „bei uns leider zum Schlechten.“ Denn die Loisachtaler wurden zwischenzeitlich bis auf Platz 16 durchgereicht. Eine schier unglaubliche Verletzungsmisere macht Hüttl für die folgenden zwölf sieglosen Spiele in Serie inklusive dem 1:2 in Ichenhausen verantwortlich. Nun hoffen die Heilbrunner auf eine erneute Wende – diesmal zum Positiven. „Immerhin können wir keine weiteren zwölf sieglosen Spiele abliefern“, scherzt Hüttl trotz der ernsten Lage. In den vier verbleibenden Begegnungen – drei davon gegen Teams aus dem oberen Viertel – wolle man „noch irgendwie punkten“.

Was den Optimismus schürt: Bis auf Max Specker sind alle Langzeitverletzten wieder an Bord. Das nächste Comeback visiert Andreas Specker an, der zumindest auf den Bank Platz nehmen wird. Ein weiteres Plus sieht Hüttl im gewonnenen Mittwochsspiel: „Es war das erste Spiel seit Oktober, das wir in der Schlussphase rumgerissen haben. Moralisch sind wir ohnehin eines der stärksten Teams der Liga.“

Moralisch dürfte es indessen derzeit nicht zum Besten stehen bei den Gästen. Beim SC Ichenhausen ist jedenfalls gehörig Feuer unterm Dach. Um die Osterruhe in dem beschaulichen schwäbischen Dörfchen war es jedenfalls geschehen, als der langjährige Sportliche Leiter Rudi Schiller am Ostersamstag kurz vor dem Hit gegen Tabellenführer TSV Nördlingen Knall auf Fall hingeworfen hatte. Nach 20-jähriger Tätigkeit in verantwortungsvoller Position hätten ihn die Mischung aus mangelnder Wertschätzung und organisatorischem Stress zermürbt. Nun steht bei den Königsblauen sogar das Unterfangen Landesliga 2022/23 auf der Kippe, denn ein halbes Dutzend Stammkräfte hat sich für die kommende Spielzeit bereits umorientiert.

Die Chance, den angeknockten Ichenhausern den Dreier abzuluchsen und sich damit obendrein für die unglückliche Vorrundenniederlage zu revanchieren, ist jedenfalls gegeben. Hüttl und seine Heilbrunner freuen sich jedenfalls auf ein packendes Saisonfinale: „Wenn wir gewinnen, wird’s da unten richtig kuschlig.“ (Wolfgang Stauner)

SV Bad Heilbrunn

Hüttl – Auer, Mertens, Fl. Schnitzlbaumer, Tiedt – Pappritz, Pföderl – B. Specker, Krinner, M. Schnitzlbaumer, Lechner – Gellner, Kapfhammer, A. Specker, Kiechle, Fr. Schitzlbaumer, Kühberger, Schmid, Drotleff, Grobauer, Hillringhaus (ETW).