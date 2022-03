SV Bad Heilbrunn vor Heimspiel-Auftakt: Wer soll die Tore schießen ?

Die Defensive steht: Sebastian Mertens (li.) und Tom Pföderl (re.) sollen wie zuletzt in Geretsried auch im ersten Heimspiel des Jahres am Sonntag gegen den SV Egg an der Günz den Laden hinten zusammenhalten. © esc

Wenig optimistisch zeigt sich Walter Lang vor dem ersten Landesliga-Heimspiel der Heilbrunner Fußballer am Sonntag gegen den SV Egg an der Günz (14.15 Uhr).

Bad Heilbrunn – „Es sieht nicht besonders gut aus, wir haben schon wieder die ersten Verletzten“, berichtet der Trainer. Neben den Langzeit-Ausfällen Maxi und Andi Specker haben sich zuletzt Toni Krinner und Christoph Hüttl – der Torwart kam als Feldspieler zum Einsatz – Zerrungen zugezogen. „Ob die beiden werden spielen können, ist mehr als fraglich“, sagt Lang.

HSV-Abteilungsleiter Tom Forster hofft hingegen auf einen Erfolg am Sonntag: „Ein Sieg gegen den direkten Tabellennachbarn würde schon einiges bringen.“ Vor allem, um sich von den Abstiegs- und Relegationsplätzen etwas abzusetzen. Etwas Zuversicht schöpft der Spartenchef aus der jüngsten Partie in Geretsried: „Das stimmt mich schon zuversichtlich, dass es bei uns wieder etwas aufwärts geht.“ Mittlerweile warten die Heilbrunner nämlich seit sieben Begegnungen auf die volle Punktausbeute. Da war das 0:0 beim TuS schon ein kleines Erfolgserlebnis. „Vor der Winterpause hatten wir viel Verletzungspech und sind mehr oder weniger auf dem Zahnfleisch dahergekommen“, so Forster. Aus dem Lazarett zurückgekehrt ist Max Schnitzlbaumer. Er konnte zuletzt wieder am Mannschaftstraining teilnehmen und wird am Sonntag zumindest auf der Bank sitzen. Erkrankt ist allerdings Johannes Kiechle und fällt damit aus. Auch steht Ersatzkeeper Andi Herz diesmal nicht zur Verfügung, deshalb plant Lang mit Oldie Gerry Hillringhaus im Tor. „Ich muss halt schauen, dass ich zwölf, 13 landesligataugliche Akteure zusammenbringe“, setzt der Trainer auf seinen verbliebenen Haufen.

Dabei sieht er in der Defensive weniger ein Problem. Hier kann er wieder auf Florian Kapfhammer und Sebastian Mertens, sein erfahrenes Innenverteidiger-Duo, zurückgreifen. „Der Basti ist derzeit voll für die Erste Mannschaft eingeplant“, erklärt Forster und lobt neben den fußballerischen Qualitäten seines Ex-Kapitäns vor allem, dass er auch mit seinen gezielten Kommandos und Anweisungen die Defensive gut zusammenhält. „Probleme sehe ich vor allem, wenn ich mir vorstellen muss, wer denn die notwendigen Tore schießen soll“, rätselt Walter Lang. Und aus diesem Grund erwartet der Coach, dass die Partie gegen Egg an der Günz „eine ganze enge Kiste wird“. Immerhin feierten die Allgäuer zuletzt einen 1:0-Sieg über den Tabellenzweiten TSV Nördlingen. (Ewald Scheitterer)

SV Bad Heilbrunn

Hillringhaus – Flo. Schnitzlbaumer, Mertens, Kapfhammer, Auer - Tiedt, A. Pappritz, T. Pföderl, B. Specker - Gellner, Lechner - M. Schmidt, Fra. und M. Schnitzlbaumer, Gritzuhn, Drothleff, M. Pappritz.